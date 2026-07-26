ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಇದೆ ವೇಳೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಗಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 26, 2026 at 1:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನಿಕ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"1999ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾವೃತ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರು ಶತ್ರುಗಳ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವನ್ನು 527 ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 13 ವೀರ ಯೋಧರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುತಾತ್ಮರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೆನೆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಧಾರೆ ಎರೆದ ಆ ಅಮರ ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು," ಎಂದರು.
ಯೋಧರು ದೇಶದ ಜೀವಾಳ: ಯೋಧರನ್ನು ದೇಶದ ಜೀವಾಳ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, "ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ನುಸುಳುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಸದಾ ಕಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ನಮಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, "ನಾನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿ ತ್ಯಾಗದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು: ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, "ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು" ಎಂದರು. "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BEL) ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಅರ್ಥ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BEML) ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ರೋ (ISRO), ಡಿಆರ್ಡಿಒ (DRDO), ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ADA), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ (NAL) ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ (CFTRI) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು."ಸೈನಿಕರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕೈಯ ಐದು ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಐದೂ ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದಾದಾಗ ಪ್ರಚಂಡ ಮುಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮುಷ್ಟಿಯೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
"ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅಪಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಸಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸಿಎಂ, "ನಮ್ಮ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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