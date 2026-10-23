ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ 2027ರ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಪೋಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವಿತ್ತ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 23, 2026 at 1:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ 2027ರಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತದ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ 'ಟಿಝಡ್ಎಂಒ' (TZMO) ಗ್ರೂಪ್ ₹80 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು 1000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಟಸ್ಕ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸುಮಾರು 100 ಪೋಲಿಷ್ ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಟಸ್ಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಟಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ಪೋಲಿಷ್ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
1,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ₹80 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವೇಮಗಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿಜೆಡ್ಎಂಒ ಗ್ರೂಪ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಐದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಯಸ್ಕರ ಅಕಂಟಮಿನೋಸಿಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
"ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಷ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
2027 ರ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಪೋಲೆಂಡ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಸಹಕಾರ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ್ಯಾಟೋವೈಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟೋ.ಹಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ-ಕ್ಯಾಟೋವೈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವರು ಪೋಲಿಷ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಪೋಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧವು ಆಳವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಸೆಕೊ ಮತ್ತು ಪೋಲ್ಫಾರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಐಟಿ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ORLEN ಮತ್ತು KGHM ಪೋಲ್ಸ್ಕಾ ಮಿಡ್ಜ್ ಇಂಧನ, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಚೆಗೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ: ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ, ಕೆಸರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಲಿಷ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವಿಶಾಲ ಭಾರತ-ಪೋಲೆಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಟಸ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ-ಪೋಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
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