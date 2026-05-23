ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲ; ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ, ಫಲವತ್ತತೆ, ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಮರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : May 23, 2026 at 2:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 1.9ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ, ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ನಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ, ಫಲವತ್ತತೆ, ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಮರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಜನರಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಈ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ -SRS ನಡೆಸಿದ್ದು , 1971 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕರವಾಗಿ SRS ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆಯ ದರ (ಟಿಆರ್ಎಫ್) 1.9ರಷ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ 1.5ರಷ್ಟಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಳಂಬ ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತ್ತೆ ದರ 2024ರಲ್ಲಿ 1.3ಕ್ಕಿ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
2023ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 25-29 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಫಲವತ್ತತೆಯು 116.8ರಿಂದ 113.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಲವತ್ತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ
|ಪ್ರದೇಶ
|2023
|2024
|ಒಟ್ಟಾರೆ
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ಒಟ್ಟಾರೆ
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ಭಾರತ
|1.9
|2.1
|1.5
|1.9
|2.1
|1.5
|ಕರ್ನಾಟಕ
|1.5
|1.7
|1.4
|1.5
|1.6
|1.3
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 15 ರಿಂದ 59ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು 68.8ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು 68.4ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 0-4ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟದ ಅನುಪಾತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 7.4 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 6.8 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ
|ಪ್ರದೇಶ
|2023
|2024
|ಒಟ್ಟಾರೆ
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ಒಟ್ಟಾರೆ
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ಭಾರತ
18.4
|20.3
|14.9
|18.3
|20.2
|14.7
|ಕರ್ನಾಟಕ
|15.2
|16.1
|13.9
|14.9
|15.9
|13.7
2024ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ 14.9ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯಾದ 18.3 ಕ್ಕಿಂತ 3 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಕೆಗಳು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.
ನಗರ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಳಂಬ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ
|ಪ್ರದೇಶ
|2023
|2024
|ಒಟ್ಟು
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ಒಟ್ಟು
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ಭಾರತ
|25
|28
|18
|24
|27
|17
|ಕರ್ನಾಟಕ
|14
|16
|11
|15
|17
|11
ಶಿಶು ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 24 ಇದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ 2024 ರಲ್ಲಿ 16 ರಿಂದ 17 ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಗರ ಕರ್ನಾಟಕವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಬಲವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಶು ಮರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ: ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 0.1ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದು 1.5ರಷ್ಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣ 2.4ರಷ್ಟಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 20ರ ವಯೋಮಾನದೊಳಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ 30.3ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಮಾಣವಾದ 27.4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ:
|ಕರ್ನಾಟಕ
|2023
|2024
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ವಯಸ್ಸು
|ಪುರುಷ
|ಮಹಿಳೆ
|ಪುರುಷ
|ಮಹಿಳೆ
|ಪುರುಷ
|ಮಹಿಳೆ
|ಪುರುಷ
|ಮಹಿಳೆ
|0-4
|7.8
|7.4
|7.0
|6.4
|7.5
|7.2
|7.2
|6.2
|0-14
|22.5
|21.8
|22.3
|20.5
|22.0
|21.4
|22.0
|20.1
|15-59
|68.1
|66.0
|68.8
|69.7
|68.5
|66.9
|69.0
|70.2
|60 ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು
|9.3
|12.1
|8.9
|9.8
|9.4
|11.6
|9.0
|9.7
ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನ: 2023 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ, 0– 4 ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಫಲವತ್ತತೆ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಆಯ್ದ ವಲಸೆ ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
0-14ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲ: ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು. ಇದು ನಗರ ವಲಸೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಗರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಪಾತ
|ವಯಸ್ಸು
|ಲಿಂಗ
|ಭಾರತ
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ವ್ಯತ್ಯಾಸ
|0-4 ವರ್ಷ
|ಪುರುಷ
|8.1
|7.4
|-0.7
|ಮಹಿಳೆ
|7.7
|6.8
|-0.9
|0-14 ವರ್ಷ
|ಪುರುಷ
|24.5
|22.0
|-2.5
|ಮಹಿಳೆ
|23.3
|20.8
|-2.5
|15-59
|ಪುರುಷ
|66.2
|68.8
|+2.6
|ಮಹಿಳೆ
|66.6
|68.4
|+1.8
|60ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು
|ಪುರುಷ
|9.3
|9.2
|-0.1
|ಮಹಿಳೆ
|10.1
|10.8
|+0.7
ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಲವತ್ತತ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯವು ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವಾತಾವಾಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ
ವರ್ಗ
ಲಿಂಗ
2023
2024
ವ್ಯತ್ಯಾಸ (2024)
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ಭಾರತ
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ಭಾರತ
|ಅವಿವಾಹಿತರು
|ಪುರುಷರು
|55.4
|55.4
|55.2
|55.4
|-0.2 (K vs I)
|ಮಹಿಳೆಯರು
|41.0
|45.3
|40.4
|45.0
|-4.6 (K vs I)
|ವಿವಾಹಿತರು
|ಪುರುಷರು
|43.1
|42.9
|43.4
|43.0
|+0.4 (K vs I)
|ಮಹಿಳೆಯರು
|50.0
|49
|50.9
|49.6
|+1.3 (K vs I)
ವಿಧವೆ/ವಿಚ್ಛೇದಿತ/ವಿಭಜಿತ
|ಪುರುಷರು
|1.5
|1.7
|1.4
|1.6
|-0.2 (K vs I)
|ಮಹಿಳೆಯರು
|9.1
|5.6
|8.6
|5.4
|+3.2 (K vs I)
ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ವಿವಾಹಿತರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ
ವಿಧವೆ/ವಿಚ್ಛೇದಿತ/ವಿಭಜಿತರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲು ಮಹಿಳೆಯರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ:
|ಪ್ರದೇಶ
|2023
|2024
|ಒಟ್ಟು
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ಒಟ್ಟು
|ಗ್ರಾಮೀಣ
|ನಗರ
|ಭಾರತ
|6.4
|6.8
|5.7
|6.4
|6.8
|5.6
|ಕರ್ನಾಟಕ
|6.8
|7.8
|5.6
|7.0
|8.3
|5.5
2023 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 6.8 ರಿಂದ 7.0 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 6.4 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 7.8ರಿಂದ 8.3ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತದ ನಗರ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರವೇಶ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರಗಳು
|ವಯಸ್ಸು
|2023
|2024
|15-19
|8.8
|8.4
|20-24
|83.3
|82.3
|25-29
|116.8
|113.5
|30-34
|63.9
|61.0
|35-39
|26.0
|25.6
|40-44
|6.2
|5.5
|45-49
|2.2
|1.1
2023 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫಲವತ್ತತ್ತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಆಗಿರುವ 20–24 ಗುಂಪು, 83.3 ರಿಂದ 82.3ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಟಿಆರ್ಎಫ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗವಾದ 25–29 ಗುಂಪು 116.8 ರಿಂದ 113.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಫಲವತ್ತತೆಯ ದರದ ಕುಸಿತದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯತ್ತ ಸಾಗುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
146 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಸಿದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ
ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಕುಸಿತ: ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು?; UNFPA ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಮುಖಾಂಶ