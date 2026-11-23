1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ
Cheque Bounce Case: ಕೇವಲ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಭೂತ ಲೋಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 2:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಲೋಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಮೊತ್ತದ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 15ನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಎ. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ಚೆಕ್ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದು, ಎರಡು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಭೂತ ಲೋಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಎನ್ಐ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 138(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಲುಪಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ, ಇದೊಂದು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರುದಾರ ಬಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 2018ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಎರಡು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಚೆಕ್ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಎನ್ಐ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 138ರ ಅಡಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡು ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಆರೋಪಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಎರಡು ಚೆಕ್ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2019ರ ಜೂನ್ 19ರ ಮೊದಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಂತರದ ಜೂನ್ 24ರ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆಂದು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ದೂರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಚೆಕ್ಗಳು ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದು, ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿರುವುದು ವಿವಾದಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಲೋಪವಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
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