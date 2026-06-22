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23 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೈಕಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ 23 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 6:21 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತೀವ್ರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 23 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ (ಹಿಸ್ಟರೆಕ್ಟಮಿ) ತೆಗೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಗಳಾಗಿರುವ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ಕೇವಲ ವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಇಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಯುವತಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಯುವತಿಯ ವಯಸ್ಸು 23 ವರ್ಷ. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಹ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಋತುಸ್ರಾವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸೋಂಕುಗಳು, ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಕೆಯ ಆರೈಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಾಖಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಯುವತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕರಿತು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಂಡಳಿ, ಯುವತಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಲೇ, ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಶಾಶ್ವತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೈಕಲ್ಯ, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸೆಳೆತ (ಸೀಜರ್) ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಆಕೆಯ ಐಕ್ಯೂ 36 ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳುಗಳಷ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.75ರಷ್ಟಿದೆ. ಋತುಸ್ರಾವದ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಕೆ ಅಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದು, ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೆಂದು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಪೀಠ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಘನತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು, ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಯುವತಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಸ್ಟರೆಕ್ಟಮಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೀಠ ವಿವರಿಸಿದೆ.

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KARNATAKA HIGH COURT
UTERUS REMOVAL
BENGALURU
ಗರ್ಭಕೋಶ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
HYSTERECTOMY FOR WOMAN

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