ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳಿವು

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ.

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 26, 2025 at 3:16 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದುವೆ ಮಕ್ಕಳಾಟವಲ್ಲ, ದಂಪತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗದೇ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ(2025)ದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳಿವು.

  • ಪೋಷಕರು ಪರಸ್ಪರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಒಂದಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ.
  • ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಲಹೆ.
  • ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೆಳಹಂತದ ಕೋರ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌.
  • ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಾಟವಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ರಾಜಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ.
  • ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು:

  • ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಆತನ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೃತರ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ.
  • ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪತ್ನಿಯ ಅವಲಂಬಿತರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಷರತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶ.
  • ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಾಬೀತಾಗದ ಹೊರತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ಅಪಘಾತ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆದೇಶ.

ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳು:

  • ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ (ಕೆಎಎಸ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ) ನಿರ್ದೇಶನ.
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಪೂರ್ಣ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ.
  • ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರುವಿಟ್ಟರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್ ಮಂಜೂರು.

HIGH COURT ORDERS ON DIVORCE CASE
BENGALURU
ಹೈಕೋರ್ಟ್‌
YEAR ENDER 2025

