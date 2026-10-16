ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ದಿಲೀಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ ದಿಲೀಪ್ ಗೌಡ ಕುಣಿಗಲ್ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 11:13 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ ದಿಲೀಪ್ ಟಿ.ಎನ್. ಅಲಿಯಾಸ್ ದಿಲೀಪ್ ಗೌಡ ಕುಣಿಗಲ್ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ತನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ದಿಲೀಪ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ. ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಮರು ಸ್ಥಾಲನೆಗೆ ಮೆಟಾಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಸವನಗುಡಿ ಠಾಣೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 128/2026ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಅರ್ಜಿಯ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಗೋಪಿ ಗೌಡ, ಪುನೀತ್ ಗೌಡ, ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತಿತರರು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂಘಟಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಘರ್ಷಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಿಲೀಪ್ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಾವು ಅದರ ಮೂಲ ಲೇಖಕರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ. 27ರಂದು ಮೆಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್/ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಬಳಿಕ ದಿಲೀಪ್ ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀತಿಯಡಿ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿದ್ದರೂ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ 1.55 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಿಂಬಾಲಕರಿದ್ದ ‘ದಿಲೀಪ್ ಗೌಡ ಕುಣಿಗಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ-ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪುಟವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಮೆಟಾದ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ದಿಲೀಪ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲೂ ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಮಾತ್ರ. ಆರೋಪಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 69ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಳಿಸಿದ್ದರೂ ಇಡೀ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಅಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 19(1)(ಎ) ಅಡಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
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