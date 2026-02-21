ETV Bharat / state

ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್​, ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ಎರಡು ಕರುಳ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದಂಪತಿ ತಮಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಸುಗೂಸನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ ಬಳಿಕ 'ದತ್ತು' ಪಡೆಯಲು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 50ರ ಅಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ದಂಪತಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​, ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ದತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸಿಎಆರ್​‌ಎ) ಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದಂಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್‌ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಲೂಸಿ) ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯಿದೆ (ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮ 18 ಮತ್ತು 19ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಮಗುವನ್ನು ಆ ದಂಪತಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅನಂತರ ಸಿಎಆರ್​‌ಎ ಮಗುವಿನ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ದಂಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಲೂಸಿ) ಮುಂದೆ ಮಗುವನ್ನು ಮಾ.10ಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ದತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೂಲದ ದಂಪತಿಯ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಗು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತೀರಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಆಗಷ್ಟೇ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವನ್ನು ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ಗವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ದಂಪತಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಸುಗೂಸನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಖಃದಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ 2016ರ ಜೂ.10ರಂದು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ದಂಪತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು, ಅದು ದಂಪತಿಗೆ 2017ರ ಜು.29ರಂದು ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ದಂಪತಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ ಸಮಿತಿ 2020ರ ಫೆ.6ರಂದು 3 ವರ್ಷದ ಅನಾಥ ಮಗುವೊಂದು ದಂಪತಿಗಳ ಬಳಿ ಅಕ್ರಮ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿದಾರರು 2021ರಲ್ಲಿ2016ರ ಮಾದರಿ ಫೋಸ್ಟರ್‌ ಕೇರ್‌ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಸಮಿತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಮಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು 2021ರ ಅ.8ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆ ಮಗುವಿಗ 9.5 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

