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ರಾಜ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ: ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ!

ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Half of Sampled Wells Fail Safety Standards
ರಾಜ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು (Getty images)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 12, 2026 at 2:33 PM IST

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Updated : November 12, 2026 at 3:00 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ವಿಚಾರಗಳು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್​, ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೈಡ್​ನ ಅತಿಯಾದ ಮಟ್ಟ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅನಾವರಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಕಲುಷಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣ, ತೀವ್ರವಾದ ಕೃಷಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಕೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಳವಾದ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಖನಿಜಗಳು ನೀರಿನಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಅನುಸಾರ ಈ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭೂಗರ್ಭದ ಜಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿವರ

ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ> 3000 µS/cm at 25°C
ನೈಟ್ರೇಟ್​> 45 mg/L
ಫ್ಲೋರೈಡ್> 1.5 mg/L
ಕಬ್ಬಿಣ> 1.0 mg/L
ಆರ್ಸೆನಿಕ್> 10 ppb
ಯುರೇನಿಯಂ> 30 ppb
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್> 0.3 mg/L
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ> 0.2 mg/L
ಬೇರಿಯಮ್> 0.7 mg/L
ಸೆಲೆನಿಯಮ್> 0.01 mg/L
ಬೋರಾನ್> 2.4 mg/L
ನಿಕಲ್> 0.02 mg/L
ಪಾದರಸ> 0.001 mg/L
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ> 0.003 mg/L
ಸೀಸ> 0.01 mg/L
ಜಿಂಕ್​> 15 mg/L

ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಅಂಶದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನೈಟ್ರೇಟ್​: ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಮೆಥೆಮೊಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಆಮ್ಲಜನಕ - ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೇಬಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನ್ಯತೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೋರೈಡ್ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದಂತ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್‌ಗೆ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಂದುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದಕ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 3.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಬಿಗಿತ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಳೆ ವಿರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯುರೇನಿಯಂ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾನಿಯು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಪ್ರೋಟೀನುರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಬ್ಬಿಣ: ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಕರುಳಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್: ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೇವನೆಯು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತೆಯೇ ನಡುಕ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯುತ್​ವಾಹಕತೆ: ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅನುಸಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ರ 5 ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸ್ಥಾನಸ್ಥಳಜಿಲ್ಲೆವಿದ್ಯುತ್​ ವಾಹಕತೆ
1ಕಲ್ಲೂರುರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ12670
2ಅಲಗುರುಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ10180
3ಜೆ.ವೆಂಕಟಾಪುರರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ9890
4ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ9856
5ನಾಡ್ಕುರ್ದವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ9620

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ

ನೈಟ್ರೇಟ್​: ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿನ ನೈಟ್ರೇಟ್​ ಅಂಶಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಂಗಳೂರು, ನಗರ, ಬೀದರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕನ್ನಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾಸನ, ಹಾವೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೊಡಗು, ಕೋಲಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಉಡುಪಿ, ವಿಜಯನಗರ, ವಿಜಯಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳನೈಟ್ರೇಟ್​ (mg/ L)
ಧಾರವಾಡಮೊರಬ್​​936.37
ಬಳ್ಳಾರಿತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ808.88
ಗದಗಕಲಿಕೇರಿ(ಎ)719.64
ಕೊಪ್ಪಳಕುಕನೂರು700.96
ಗದಗಬೆಳವನಿಗೆ684.73

ಕಡಿಮೆ ನೈಟ್ರೇಟ್​ ಅಂಶ ​ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳನೈಟ್ರೇಟ್​ (mg/ L)
ಕಲಬುರಗಿರತ್ಕಾಲ45.1
ಕಲಬುರಗಿಸುರಪುರ45.1
ದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಳ್​45.18
ಬೀದರ್​ಮೊಮಾದಪುರ45.2
ಬೀದರ್​​ದಪ್ಕಾ45.2

ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ​ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳಫ್ಲೋರೈಡ್​ (mg/ L)
ಬಳ್ಳಾರಿಜೋಗಿಕಲ್ಲು4.5
ಬಳ್ಳಾರಿತೋರಣಗಲ್ಲು4
ಬೆಳಗಾಗಿಮಾಮದಾಪುರ3.74
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣಹೆಲಿಗಲ್ಲಿ3.5
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣಪಾನಯನ ಪಾಳ್ಯ 4.5

ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್​ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳಫ್ಲೋರೈಡ್​(mg/ L)
ಬೆಳಗಾವಿನಸಲಪುರ1.68
ಬಳ್ಳಾರಿತಿಮ್ಲಾಪುರ1.64
ಬೆಳಗಾವಿಹುಂಬಾರವಾಡಿ1.64
ಬಾಗಲಕೋಟೆಬಾಲಕುಂದ1.6
ಬೆಳಗಾವಿಬಸಾಪುರ1.53

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳಯುರೇನಿಯಂ (ppb)
ಕೋಲಾರದೊಡ್ಡಶಿವಾರ2147
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಪೆದ್ದೆತಾಂಡ1750.8
ಕೋಲಾರಕಸೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ1323.2
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕೆಥೇನಹಳ್ಳಿ1296
ಕೋಲಾರಸಂಗಸಂದ್ರ886.9
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಮುಮುದವರಪಲ್ಲಿ774.2
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕೋಲಿಂಪಲ್ಲಿ740.1

ಕಡಿಮೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳಯುರೇನಿಯಂ (ppb)
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಪುಲಗುರಪಲ್ಲಿ30.4
ಕೋಲಾರಎಸ್. ಅಗ್ರಹಾರ31.2
ಕೋಲಾರಮೈಲಂಡಹಳ್ಳಿ30.2
ಮಂಡ್ಯಮುದಗಂದೂರು32.8
ಮಂಡ್ಯಮೇಲುಕೋಟೆ-132.2

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಗದಗ, ಹಾಸನ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೋಲಾರ, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಯಚೂರು, ತುಮಕೂರು, , ವಿಜಯನಗರ, ಯಾದಗಿರಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ

ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳಕಬ್ಬಿಣ (mg/ L)
ಕೊಪ್ಪಳಮನಪುರ5.877
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡತೊರ್ಕೆ2.986
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಕೊಡಿಗೆ2.932
ಕೊಡಗು ದೆವನೂರು2.711
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಮಂಡೆಕೋಲು2.706

ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳಕಬ್ಬಿಣ (mg/ L)
ಬೆಳಗಾವಿಗೊಂಡ್ವಾನಾ1.199
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಶಿರತಾಡಿ1.325
ಕೋಲಾರಕೆಂಡತ್ತಿ1.632
ಶಿವಮೊಗ್ಗಬಸವಪುರ1.62
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಅಂಶಿ1.336

ಕೊಪ್ಪಳ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಳಗಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಶ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್​ (mg/ L)
ಕಲಬುರಗಿಅಂಕಲಾಗ3.658
ಕೋಲಾರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ2.598
ಕೊಡಗುತೆರಳು2.454
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಗಜಾಲಹಳ್ಳಿ2.106
ದಾವಣಗೆರೆಹಿರೆಕೊಗುಲೂರು1.777

ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್​​​ ಅಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಥಳಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್​ (mg/ L)
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕೊರ್ಲಕಟ್ಟ0.303
ಕೊಡಗುಹೆಗ್ಗಲ0.308
ಬೀದರ್​ರಾಜ್​ಗೆರ0.316
ಶಿವಮೊಗ್ಗಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ0.316
ತುಮಕೂರುತುಮಕೂರು ಜಲಮಾರ್ಗ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಸ್) 0.316

ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳೆಂದರೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಭಾರ ಲೋಹಗಳು, ಇವು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಲಂಬಿತ ಅಂತರ್ಜಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಸಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ ಮೌಲ್ಯಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಭೂ ಆಳದ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷಗಳ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂನ ವಿಷಕಾರಿ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೃಷಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹರಿವು ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಭಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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Last Updated : November 12, 2026 at 3:00 PM IST

TAGGED:

KARNATAKA GROUNDWATER ALERT
GROUNDWATER FAIL SAFETY STANDARDS
ರಾಜ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡ ಪೂರೈಕೆ

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