ರಾಜ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ: ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ!
ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 3:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ವಿಚಾರಗಳು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೈಡ್ನ ಅತಿಯಾದ ಮಟ್ಟ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅನಾವರಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಕಲುಷಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣ, ತೀವ್ರವಾದ ಕೃಷಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಕೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಳವಾದ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಖನಿಜಗಳು ನೀರಿನಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಅನುಸಾರ ಈ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭೂಗರ್ಭದ ಜಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿವರ
|ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ
|> 3000 µS/cm at 25°C
|ನೈಟ್ರೇಟ್
|> 45 mg/L
|ಫ್ಲೋರೈಡ್
|> 1.5 mg/L
|ಕಬ್ಬಿಣ
|> 1.0 mg/L
|ಆರ್ಸೆನಿಕ್
|> 10 ppb
|ಯುರೇನಿಯಂ
|> 30 ppb
|ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್
|> 0.3 mg/L
|ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
|> 0.2 mg/L
|ಬೇರಿಯಮ್
|> 0.7 mg/L
|ಸೆಲೆನಿಯಮ್
|> 0.01 mg/L
|ಬೋರಾನ್
|> 2.4 mg/L
|ನಿಕಲ್
|> 0.02 mg/L
|ಪಾದರಸ
|> 0.001 mg/L
|ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ
|> 0.003 mg/L
|ಸೀಸ
|> 0.01 mg/L
|ಜಿಂಕ್
|> 15 mg/L
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಅಂಶದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೈಟ್ರೇಟ್: ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಮೆಥೆಮೊಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಆಮ್ಲಜನಕ - ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೇಬಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನ್ಯತೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೋರೈಡ್ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದಂತ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಂದುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದಕ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 3.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಬಿಗಿತ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಳೆ ವಿರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯುರೇನಿಯಂ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾನಿಯು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಪ್ರೋಟೀನುರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣ: ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಕರುಳಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್: ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೇವನೆಯು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತೆಯೇ ನಡುಕ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯುತ್ವಾಹಕತೆ: ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅನುಸಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ರ 5 ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
|ಸ್ಥಾನ
|ಸ್ಥಳ
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ
|1
|ಕಲ್ಲೂರು
|ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
|12670
|2
|ಅಲಗುರು
|ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ
|10180
|3
|ಜೆ.ವೆಂಕಟಾಪುರ
|ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
|9890
|4
|ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
|ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
|9856
|5
|ನಾಡ್ಕುರ್ದ
|ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
|9620
ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ
ನೈಟ್ರೇಟ್: ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿನ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಶಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಂಗಳೂರು, ನಗರ, ಬೀದರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕನ್ನಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾಸನ, ಹಾವೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೊಡಗು, ಕೋಲಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಉಡುಪಿ, ವಿಜಯನಗರ, ವಿಜಯಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ನೈಟ್ರೇಟ್ (mg/ L)
|ಧಾರವಾಡ
|ಮೊರಬ್
|936.37
|ಬಳ್ಳಾರಿ
|ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ
|808.88
|ಗದಗ
|ಕಲಿಕೇರಿ(ಎ)
|719.64
|ಕೊಪ್ಪಳ
|ಕುಕನೂರು
|700.96
|ಗದಗ
|ಬೆಳವನಿಗೆ
|684.73
ಕಡಿಮೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ನೈಟ್ರೇಟ್ (mg/ L)
|ಕಲಬುರಗಿ
|ರತ್ಕಾಲ
|45.1
|ಕಲಬುರಗಿ
|ಸುರಪುರ
|45.1
|ದಾವಣಗೆರೆ
|ಗೋಪನಳ್
|45.18
|ಬೀದರ್
|ಮೊಮಾದಪುರ
|45.2
|ಬೀದರ್
|ದಪ್ಕಾ
|45.2
ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ಫ್ಲೋರೈಡ್ (mg/ L)
|ಬಳ್ಳಾರಿ
|ಜೋಗಿಕಲ್ಲು
|4.5
|ಬಳ್ಳಾರಿ
|ತೋರಣಗಲ್ಲು
|4
|ಬೆಳಗಾಗಿ
|ಮಾಮದಾಪುರ
|3.74
|ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
|ಹೆಲಿಗಲ್ಲಿ
|3.5
|ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
|ಪಾನಯನ ಪಾಳ್ಯ
|4.5
ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ಫ್ಲೋರೈಡ್(mg/ L)
|ಬೆಳಗಾವಿ
|ನಸಲಪುರ
|1.68
|ಬಳ್ಳಾರಿ
|ತಿಮ್ಲಾಪುರ
|1.64
|ಬೆಳಗಾವಿ
|ಹುಂಬಾರವಾಡಿ
|1.64
|ಬಾಗಲಕೋಟೆ
|ಬಾಲಕುಂದ
|1.6
|ಬೆಳಗಾವಿ
|ಬಸಾಪುರ
|1.53
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ಯುರೇನಿಯಂ (ppb)
|ಕೋಲಾರ
|ದೊಡ್ಡಶಿವಾರ
|2147
|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
|ಪೆದ್ದೆತಾಂಡ
|1750.8
|ಕೋಲಾರ
|ಕಸೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ
|1323.2
|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
|ಕೆಥೇನಹಳ್ಳಿ
|1296
|ಕೋಲಾರ
|ಸಂಗಸಂದ್ರ
|886.9
|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
|ಮುಮುದವರಪಲ್ಲಿ
|774.2
|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
|ಕೋಲಿಂಪಲ್ಲಿ
|740.1
ಕಡಿಮೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ಯುರೇನಿಯಂ (ppb)
|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
|ಪುಲಗುರಪಲ್ಲಿ
|30.4
|ಕೋಲಾರ
|ಎಸ್. ಅಗ್ರಹಾರ
|31.2
|ಕೋಲಾರ
|ಮೈಲಂಡಹಳ್ಳಿ
|30.2
|ಮಂಡ್ಯ
|ಮುದಗಂದೂರು
|32.8
|ಮಂಡ್ಯ
|ಮೇಲುಕೋಟೆ-1
|32.2
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಗದಗ, ಹಾಸನ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೋಲಾರ, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಯಚೂರು, ತುಮಕೂರು, , ವಿಜಯನಗರ, ಯಾದಗಿರಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ
ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ಕಬ್ಬಿಣ (mg/ L)
|ಕೊಪ್ಪಳ
|ಮನಪುರ
|5.877
|ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
|ತೊರ್ಕೆ
|2.986
|ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
|ಚಿಕ್ಕಕೊಡಿಗೆ
|2.932
|ಕೊಡಗು
|ದೆವನೂರು
|2.711
|ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
|ಮಂಡೆಕೋಲು
|2.706
ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ಕಬ್ಬಿಣ (mg/ L)
|ಬೆಳಗಾವಿ
|ಗೊಂಡ್ವಾನಾ
|1.199
|ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
|ಶಿರತಾಡಿ
|1.325
|ಕೋಲಾರ
|ಕೆಂಡತ್ತಿ
|1.632
|ಶಿವಮೊಗ್ಗ
|ಬಸವಪುರ
|1.62
|ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
|ಅಂಶಿ
|1.336
ಕೊಪ್ಪಳ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಳಗಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಶ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ (mg/ L)
|ಕಲಬುರಗಿ
|ಅಂಕಲಾಗ
|3.658
|ಕೋಲಾರ
|ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ
|2.598
|ಕೊಡಗು
|ತೆರಳು
|2.454
|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
|ಗಜಾಲಹಳ್ಳಿ
|2.106
|ದಾವಣಗೆರೆ
|ಹಿರೆಕೊಗುಲೂರು
|1.777
ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಸ್ಥಳ
|ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ (mg/ L)
|ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
|ಕೊರ್ಲಕಟ್ಟ
|0.303
|ಕೊಡಗು
|ಹೆಗ್ಗಲ
|0.308
|ಬೀದರ್
|ರಾಜ್ಗೆರ
|0.316
|ಶಿವಮೊಗ್ಗ
|ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ
|0.316
|ತುಮಕೂರು
|ತುಮಕೂರು ಜಲಮಾರ್ಗ (ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್)
|0.316
ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳೆಂದರೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಭಾರ ಲೋಹಗಳು, ಇವು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಲಂಬಿತ ಅಂತರ್ಜಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಸಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ ಮೌಲ್ಯಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಭೂ ಆಳದ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷಗಳ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂನ ವಿಷಕಾರಿ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೃಷಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹರಿವು ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಭಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
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