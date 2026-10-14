ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ '108' ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ: ಸಚಿವ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 14, 2026 at 4:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 108 ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನೌಕರರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಾಹನಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನಾರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವರು, ಇದು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸೇವೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇವಲ 108 ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊರತೆ: ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು, ತಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 735 ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂದಾಜು 750 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸುಮಾರು 400 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಚಿವರು, ತಾವು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಉಳ್ಳಾಲವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 50 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದರು.
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ರೋಗಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು 45ನಿಮಿಷದಿಂದ 1ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂಬ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 1,000 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಕೋರಿದರು.
ಸೇವೆ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮುಷ್ಕರವು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿವಿಕೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನೇ ಹೊಣೆಗಾರನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ: ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೌಕಟ್ಟೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಿದೆ. ತುರ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ನೆರವು ದೊರೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ಸು ವಾಹನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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