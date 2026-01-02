ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ CET ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಇಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : January 2, 2026 at 8:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊಂದಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಅಂತರ ನೀಗಿಸಲು ನಾವು ಸಿಇಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಸುಮಾರು 3.75 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಿಯುಸಿ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಸ್ಇ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವರ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಈಗ ಅಣಕು ಹಂಚಿಕೆ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟ, ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಚಿವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 2026ರ ಸಿಇಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 24ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೇ 14ರಂದು ಎಂಬಿಎ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಎಗೆ ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ ಮತ್ತು ಮೇ 23ರಂದು ಎಂಇ ಮತ್ತು ಎಂಟೆಕ್ಗೆ ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿಇಟಿಯನ್ನು ಮೇ 23ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಎಂಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಹೆಚ್ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಕೆಎಸ್ಇಟಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಎಂಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಕಲು ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೇರ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಎಫ್ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಸಿಯಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ ನಂತರದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ₹100 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
