ವಿವಾದಿತ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: 519 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ
ರೈತರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ರೈತರು ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 13, 2026 at 9:27 AM IST
ರಾಮನಗರ: ರೈತರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 9 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ 3 ಗ್ರಾಮಗಳ 519 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2.07 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ 384 ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ, ಮಂಡಲಹಳ್ಳಿಯ 71 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ವಡೇರಹಳ್ಳಿಯ 63 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 754 ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ 60:40 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಸತಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೂ ₹30,000 ರಿಂದ ₹50,000 ವಾರ್ಷಿಕ ಅನ್ಯುಟಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು, ಪರಿಸರದ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲು–ರೇಷ್ಮೆ–ತೆಂಗು–ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋವುದಾದರೆ: 2007ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಿಡದಿ–ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ರೈತರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕಳವಳದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 2010ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.
ನಂತರ 2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬಿಡದಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರದ ಪರ್ಯಾಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬಿಡದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2023ರಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ 2024ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ, ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ಒಂದು ಇಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು.
ಬಿಡದಿ ಭಾಗದ ರೈತ ಮನವೊಲಿಸುವ ಯತ್ನ: 2025ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 60:40 ಮಾದರಿಯ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತು. ರೈತರಿಗೆ ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ.
ರಾಮನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡದಿ ಟೌನಗ ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಬಿಡದಿ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸೇರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವಿರುದ್ದ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪು ರೇಷೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಮಹದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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