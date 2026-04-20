ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿ: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ ಆಧರಿಸಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿಸಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ AIB ನೂತನ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : April 20, 2026 at 4:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 16 ತೆರಿಗೆ ದರದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಇದೀಗ 8ಕ್ಕಿಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2026ರ ಕರಡನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಂಡಿ, ಜಿನ್, ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ನಂತಹ ಐಎಂಎಲ್ ಮೇಲಿನ 16 ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು 8ಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಬಿವರೇಜ್ (AIB) ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
AIB ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಡಿ, ವಿಸ್ಕಿ, ಜಿನ್, ರಮ್, ಬಿಯರ್, ವೈನ್, ಫ್ರೂಟ್ ವೈನ್, ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ವೈನ್, ಲೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಿವರೇಜ್ ಅಂತಹ ಮದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಇರುವ ಮದ್ಯದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಪರಿಮಾಣ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಅಂಶವನ್ನೂ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯ ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿ: ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಾರು ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯಗಳ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 16 ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಈ 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಈ ಎಂಟು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 6 ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಘೋಷಿತ ದರದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಎರಡು ಘೋಷಿತ ದರದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಬಲ್ಕ್ ಲೀಟರ್ನ 0-470 ರೂ. ಘೋಷಿತ ದರದ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು 50 ರೂ. ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ 297 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 471-520 ರೂ.ರ ಎರಡನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು 220 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಘೋಷಿತ ದರಕ್ಕೆ 367 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಂತರದ ಆರು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 16 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 20,001 ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಟಟ್ಟ ಘೋಷಿತ ದರದ ಮೇಲೆ 3,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಅನ್ನು 8ಕ್ಕೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಘೋಷಿತ ದರವನ್ನು 5,001 ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ 3,700 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೀಗಿದೆ:
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಂತೆ 521-570 ರೂ. ಘೋಷಿತ ಬೆಲೆಗೆ 525 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 571-650 ಘೋಷಿತ ದರದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ 750 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 651-750 ರೂ. ಘೋಷಿತ ದರಕ್ಕೆ 850 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 751-1,300 ಘೋಷಿತ ದರದ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ 1,150 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,301-5,000ರೂ. ಘೋಷಿತ ದರದ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ 1,750 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
AIB ನೂತನ ಪದ್ಧತಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿಸಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ AIB ನೂತನ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕರಡಿನಂತೆ ಬ್ರಾಂಡಿ, ವಿಸ್ಕಿ, ಜಿನ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಫ್ರೂಪ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೂಪ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 66.66 ರೂ. ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 5% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪಾನೀಯದ ಪ್ರತಿ ಬಲ್ಕ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 12 ರೂ. ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5% ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಹಾಗೂ 8% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸಮಾನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪಾನೀಯದ ಪ್ರತಿ ಬಲ್ಕ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 20 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 1000 ರೂ. ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
