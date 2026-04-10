ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್ ಕುಸಿತ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ

ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್​ನ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಮೂವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಕುಸಿದಿರುವ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್ ತಡೆಗೋಡೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 5:18 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ‌ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೂರಕುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ‌ ಎಂದರು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ (37), ರಾಜು (30) ಹಾಗೂ ಶಬ್ಬಿರ್​ (30) ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್​ನ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಎಂಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್​ನ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಹಂಬದಿಯ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ದಿಢೀರ್ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಮೂವರ ಸಾವು: ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ

