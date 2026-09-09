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ನಗರ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಪರಿಚಯಿಸಲು 'ಗ್ರಾಮಾನುಭವ' ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 160 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸುಮಾರು 49,214 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಗ್ರಾಮಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ವಿಧಾನಸೌಧ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 7:10 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಗ್ರಾಮಾನುಭವ' ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 8ನೇ, 9ನೇ ಹಾಗೂ 11ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ಗ್ರಾಮಾನುಭವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 800ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 160 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2.46 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 160 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸುಮಾರು 49,214 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 800ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 58 ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 11,109 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. 60 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ 42 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 38,105 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಂದಾಜು 1.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು/ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಗ್ರಾಮಾನುಭವ'ಕ್ಕೆ ಷರತ್ತುಗಳೇನು?:

  • 'ಗ್ರಾಮಾನುಭವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 8ನೇ, 9ನೇ ಹಾಗೂ 11ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  • ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಭೇಟಿ ನಂತರದ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಅನುಪಾಲನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 2027ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು.
  • 'ಗ್ರಾಮಾನುಭವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ 160 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕವೆಚ್ಚದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಸ್ಥಳಗಳ ದೂರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಭೇಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸೂಕ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುವ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನಿಷ್ಠ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆ, ಮಾದರಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ವನ/ಅಡುಗೆ ತೋಟ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನುಪಾಲನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.

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TAGGED:

RURAL LIFE TO URBAN STUDENTS
BENGALURU
ಗ್ರಾಮಾನುಭವ ಯೋಜನೆ
GRAMANUBHAV FOR STUDENTS
GRAMANUBHAV SCHEME

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