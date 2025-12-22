569 ಅಬಕಾರಿ ಸನ್ನದು ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ; ಜ.13ರಿಂದ ನೇರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯದ 569 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 7:23 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮದ್ಯದ 569 ಸನ್ನದು (License) ಪಾರದರ್ಶಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ 569 ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ/ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಸಿಎಲ್-2 ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್(11-ಸಿ) ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಸಿಎಲ್(2-ಎ) ಎಂದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಿಎಲ್-9 ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಸಿಎಲ್(9-ಎ) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, 569 ಸನ್ನದುಗಳ ಪೈಕಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 477 ಸಿಎಲ್(2-ಎ) ಮತ್ತು 92 ಸಿಎಲ್(9-ಎ) ಸನ್ನದುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಲ್(2-ಎ) ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್(9-ಎ) ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-ಎ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ.6ರಷ್ಟು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-ಬಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ.6ರಷ್ಟು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-ಸಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ-ಹರಾಜನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ MSTC ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇ-ಹರಾಜಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್ https://stateexcise.karnataka.gov.in ಮತ್ತು ಇ-ಹರಾಜು ವೇದಿಕೆ MSTCಯ ಪೋರ್ಟಲ್ https://www.mstcecommerce.comನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇ-ಹರಾಜಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ: ಈ ಹರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಡಿ.19ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.22ರಿಂದ ಬಿಡ್ದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಡಿ.23, 2025ರಿಂದ ಜ.1, 2026ರ ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಿಡ್ದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಇ-ಹರಾಜು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 13-01-2026ರಿಂದ 20-01-2026ರವರೆಗೆ ನೇರ ಹರಾಜು (Live Bidding) ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಡ್ದಾರರು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳು ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಲಾಟ್ನ ಹರಾಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳು ಆಯಾ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳ ನಿಗದಿತ ಇ-ಹರಾಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.). ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್/ಸೊಸೈಟಿ/ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸೀಮಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (LLP)/ ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಡ್ದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ 50,000 ರೂ.: ಬಿಡ್ದಾರರು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ 1,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸನ್ನದಿನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ 50,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (Non-Refundable). ಬಿಡ್ದಾರರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸನ್ನದಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ (EMD) ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಲೆಟ್ (Wallet) ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡ್ದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಿಡ್ದಾರರ ವ್ಯಾಲೆಟ್ (Wallet) ನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ (EMD) ವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ (Dynamic) ಹೊಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವು (EMD) ಸನ್ನದಿನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು (EMD) ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಸನ್ನದಿನ ಬಿಡ್, ಸನ್ನದಿನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್ದಾರರು ಪ್ರತಿ ಬಿಡ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಾಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕು (Multiples of 2 lakhs). ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಡ್ದಾರರ (H-1) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಡ್ದಾರರು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದಾರರು ('ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡರ್') (H-1) ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದಾರರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ (Provisional Intimation Letter) ವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದಾರರು (ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡರ್- H-1) ಗೆಲ್ಲುವ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತದ 0.42% ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಣವನ್ನು ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೂಚನೆಯ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ 07 ಕೆಲಸದ ದಿನದೊಳಗಾಗಿ MSTC ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ https://www.mstcecommerce.com ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದಾರರು H-1, 25-01-2026ರಿಂದ 03-02-2026ರ ಒಳಗಾಗಿ ವೆಬ್ಲಿಂಕ್ URL: https://ksbclonline.karnataka.gov.in/EXCISE-ERP/#/auth/signin ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತದ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದಾರರು (H-1) ಬಿಡ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಗೆಲ್ಲುವ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು https://ksbclonline.karnataka.gov.in/EXCISE-ERP/#/auth/signin ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ (EMD) ವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಾಜಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು, ಹರಾಜು ನಡೆಸಿದ ಅಬಕಾರಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರ ಪತ್ರ (Letter of Acceptance) ನೀಡಿದ ವರ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಅಬಕಾರಿ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ 30-06-2030ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದಾರರು H-1 ಮೊದಲ ಅಬಕಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸನ್ನದು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, H-1 ಬಿಡ್ದಾರರು ಮುಂದಿನ 04 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಸನ್ನದು ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸನ್ನದು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
