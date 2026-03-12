ETV Bharat / state

ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಾಯ ಮಿತಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು: ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್

ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಆಡಳಿತಾ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU KARNATAKA GOVERNMENT MINISTER DINESH GUNDURAO BPL INCOME LIMIT INCOME LIMIT OF PRIORITY HOUSEHOLDS
ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 12, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಕಡಿಮೆ‌ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು.‌ ಚಾಲಕರಿಗೂ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೂ ಇಂದು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಗರದಲ್ಲಿ 50% ಜನರಿಗೆ ಆದ್ಯತಾ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿದೆ.‌ ನಗರದ ಬಡ ಜನರು ಆದ್ಯತಾ ಕಾರ್ಡ್​ನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆದ್ಯತಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿಧವೆಯರು, ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ, ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಆದ್ಯತಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಆದಾಯ ಮೀತಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಏರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು: ಆಹಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಆದಾಯ ಮಿತಿ 2017 ರಿಂದ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮಿತಿ ಕಡಿಮೆ‌ ಇದೆ. 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಆಡಳಿತಾ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದವರು ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾನದಂಡ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.09 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.‌ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 90% ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 1.24 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ದುರುಪಯೋಗವೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕಡಿತ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಆದ್ಯತಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರನ್ನು (ಬಿಪಿಎಲ್‌, ಅಂತ್ಯೋದಯ) ಗುರುತಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನೂ ಎಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪರಿರ್ತಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ, ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್‌, ಕ್ಯಾಬ್‌ ಡ್ರೈವರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡುಬಡವರ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳನ್ನು ಎಪಿಎಲ್‌ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನೂ ಎಪಿಎಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೇ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಆದ್ಯತಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಎಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಮರು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್: ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು ಪಿಂಚಣಿ - ಪಡಿತರ

TAGGED:

BENGALURU
KARNATAKA GOVERNMENT
MINISTER DINESH GUNDURAO
BPL INCOME LIMIT
INCOME LIMIT OF PRIORITY HOUSEHOLDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.