'ಬಿ' ಖಾತಾದಿಂದ 'ಎ' ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಿ 'ಎ' ಖಾತಾ ಪಡೆಯಿರಿ

ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಖಾತಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

dcm d k shivakumar
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 15, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಖಾತಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅನುಮತಿಯು 100 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ, ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ-ಖಾತಾ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಎ-ಖಾತಾವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೂ ಎ- ಖಾತಾ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಖಾತಾಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ಬಿ-ಖಾತಾ ಮಾಲೀಕರಿದ್ಧಾರೆ. ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದ ಹಾಗೂ ಬಿ-ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ 7ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರನೇ ಭೂಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅನಧಿಕೃತ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂದಿನಿಂದ ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 2 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಸೈಟುಗಳಿಗೆ ಎ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. 2 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಎ ಖಾತಾ ಪಡೆಯಲು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಾನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. 2 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್​​ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಲೀಕರು https://bbmp.karnataka.gov.in/btoAkhatha ತೆರಳಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 2 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್​​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವ ಮಾಲೀಕರು https://bpas.bbmpgov.in ನಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

2 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಎ ಖಾತಾ ಅರ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ:

  • https://bbmp.karnataka.gov.in/btoAkhatha ಆನ್​​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಬಿ ಖಾತಾ ಇಪಿಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ ವಿವರ ಪಡೆಯಬೇಕು.
  • ಮಾಲೀಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
  • ನಿವೇಶನದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸೈಟಿನ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
  • ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಎ ಖಾತಾ ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿವೇಶನದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
  • ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಎ ಖಾತಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆ.

2 ಸಾವಿರ ಚದರ್ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಲೀಕರು https://bpas.bbmpgov.in ಮೂಲಕ ಆನ್​​ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕ 500 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕ ಎ ಖಾತಾ ಪಡೆಯಬಹುದು.

