'ಬಿ' ಖಾತಾದಿಂದ 'ಎ' ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಿ 'ಎ' ಖಾತಾ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಖಾತಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 15, 2025 at 4:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಖಾತಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅನುಮತಿಯು 100 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ, ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ-ಖಾತಾ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಎ-ಖಾತಾವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೂ ಎ- ಖಾತಾ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಖಾತಾಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ಬಿ-ಖಾತಾ ಮಾಲೀಕರಿದ್ಧಾರೆ. ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದ ಹಾಗೂ ಬಿ-ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ 7ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರನೇ ಭೂಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನಧಿಕೃತ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂದಿನಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 2 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಸೈಟುಗಳಿಗೆ ಎ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. 2 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಎ ಖಾತಾ ಪಡೆಯಲು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಾನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. 2 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಲೀಕರು https://bbmp.karnataka.gov.in/btoAkhatha ತೆರಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 2 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವ ಮಾಲೀಕರು https://bpas.bbmpgov.in ನಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
2 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಎ ಖಾತಾ ಅರ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ:
- https://bbmp.karnataka.gov.in/btoAkhatha ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಬಿ ಖಾತಾ ಇಪಿಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ ವಿವರ ಪಡೆಯಬೇಕು.
- ಮಾಲೀಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
- ನಿವೇಶನದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸೈಟಿನ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
- ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಎ ಖಾತಾ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿವೇಶನದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
- ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಎ ಖಾತಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆ.
2 ಸಾವಿರ ಚದರ್ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಲೀಕರು https://bpas.bbmpgov.in ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕ 500 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕ ಎ ಖಾತಾ ಪಡೆಯಬಹುದು.
