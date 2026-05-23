ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆ: ಕೆಲ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ, ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ

ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ, ದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

karnataka-government-formulated-revised-bill-to-protect-the-interests-of-domestic-workers
ವಿಧಾನಸೌಧ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 23, 2026 at 9:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮಸೂದೆಗೆ ಹಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳೇನು ಎಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು) ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಮೂಲ ಮಸೂದೆ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ, ದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಏನಿದು ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಸೂದೆ?: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ) ವಿಧೇಯಕ 2026ನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಡಿ ಬರುವ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ, ಅಪಘಾತ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿಮೆ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಧನಸಹಾಯ ಮುಂತಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ 2019ರಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಸೂದೆಯಂತೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಯೋಗ, ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿ ಬಳಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ?: ಈ ಮಸೂದೆಯಡಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಉದ್ಯೋಗದಾತ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕ, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ, ನಿಯೋಜನಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ, ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮೌಖಿಕ, ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಬಂದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಯಮದಂತೆ ನೋಂದಣಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಗೃಹ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಚಿನ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ/ಮನೆ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಂಶ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಡಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರು, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮೊದಲ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮನೆ ಕೆಲಸದವರ ಹೆಸರು, ಕೆಲಸದ ರೀತಿ, ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ, ವೇತನ, ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕ, ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ, ವಾರದ ರಜೆ, ಅವಘಡ, ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹಕಾರ್ಮಿಕರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು, ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಿಯೋಜನಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 11 ಸದಸ್ಯರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಬೇಕು.

ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರಲಿದೆ?: ಈ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಅಥವಾ ನಿಯೋಜನಾ ಏಜಿನ್ಸಿಗಳಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಯಾಮಾವಳಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಅಥವಾ ನಿಯೋಜನಾ ಏಜಿನ್ಸಿಗಳಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 100 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಧಿನಿಯಮದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ದೋಷಿ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆತನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 20,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೃಹಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ಗೃಹಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವನ/ಅವಳ ಕೆಲಸದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ, 2019ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಂಡ‌ ಮೊದಲಿನ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ.‌ಗಳಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 3 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯನಗರ: ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ KKRTC

TAGGED:

KARNATAKA GOVERNMENT NEW BILL
ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆ
BENGALURU
REVISED BILL TO DOMESTIC WORKERS
DOMESTIC WORKERS BILL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.