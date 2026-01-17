2025 - 26ರ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 22,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಭೀತಿ: ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಖೋತಾ!
ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹ ಬಜೆಟ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
Published : January 17, 2026 at 10:12 AM IST
ವರದಿ -ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2026-27ರ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಕೊರತೆ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಸಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಸಡೆಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯ ಸವಾಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಇತ್ತ ಸೀಮಿತ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹವೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಉಳಿತಾಯದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದ ನಷ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 22,000 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಭೀತಿ: ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಬೃಹತ್ ಹೊರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಜೆಟ್ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಟ್ಟು ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೊರತೆಯ ಭೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,92,477 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ರಾಜಸ್ತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 14,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ತೆರಿಗೆ ವರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 9,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಂದ ವಿಧೇಯಕ ಇನ್ನೂ ಅಂಕಿತವಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 22,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕೊರತೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 13,728 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಖೋತಾ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದ 9 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಬಜೆಟ್ ಗುರಿಯಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 13,728 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶದಂತೆ 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 81,097 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 1,20,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಜೆಟ್ ಗುರಿ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ 90,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ 8,903 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 29,773 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಜೆಟ್ ಗುರಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಗುರಿ ಮುಂದೆ 227 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ (ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ರೂ.15,000 ಕೋಟಿಗಳ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9,355.55 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಗುರಿ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ 11,250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗುರಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ 1,895 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮುದ್ರಾಂಕ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ 18,297 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾಂಕ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 28,000 ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಜೆಟ್ ಗುರಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ 21,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಜೆಟ್ ಗುರಿಗಿಂತ 2,703 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: NHM ಅಡಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ: ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು