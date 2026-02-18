ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದೆ: ಅರ್.ಅಶೋಕ್

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಅರ್.ಅಶೋಕ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 3:41 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದುರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ನೀಡದೆ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಾಥರಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 26,334 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇವರ ಊಟ, ವಸತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಂತವರ ಹಣವನ್ನು ನುಂಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು​ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ನಾನು ಸಚಿವನಿದ್ದಾಗ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ: ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಮಾ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೌಕರರು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ನಷ್ಟದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲೆಸೆದರು.

ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಮಿಟಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಬೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಡಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಸ ಟೆಂಡರ್​​ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಸುಮಾರು 37 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ದುರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರೆತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ: ಬಾಲ ನಾಯಿಯನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಶೋಕ್, ದಿನೇ ದಿನೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತ್ತಿನ ನಾಯಿಗಳು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿಗಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

