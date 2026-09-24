ಕೇಂದ್ರದಿಂದ NDRF ಪರಿಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ 2,500 ರೂ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ 36 ರಿಂದ 60 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 24, 2026 at 8:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಡಿ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 2,500 ರೂ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2,500 ರೂ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ 1,250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಹಣ ಅಲ್ಲ, 40 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ 36 ರಿಂದ 60 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ನವರು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಈ ಬರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೇಳೆಯೂ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು: ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸನೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಎಡವಬಾರದು, ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನ ಮೀರಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಈತರ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲಾಂತ ಅಲ್ಲ. ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾ? ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧವೂ ಈ ತರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇದೇ ತರಹದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮೊದಲೇ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 13.4.2026ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಬರದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. 16.04.2026ರಂದು ಆಗಿನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 270 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 84 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 832 ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಭೆಗಳು ಆಗಿವೆ. 1,630 ಸಭೆಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನೂ 9 ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 23 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೂ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಬರದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬರ ಆಗಿದೆ. 150 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಈ ತರದ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 271 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 196 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 119 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಬರೇ 41 ಮಳೆ ಎಂಎಂ ಆಗಿದೆ. 222 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 36% ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ಜಲಾಶಯಗಳಿದ್ದು 649 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ 72ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ 96ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ವಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 531 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದಂತೆ 189 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆಂದೇ ಸುಮಾರು 306 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 177 ಬರ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 420 ಕೋಟಿ ರೂ. ಡಿಸಿಗಳ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೇ 82ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. 32 ವಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಮೇವಿನ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೇವಿನ ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿಂದ ಮೇವಿನ ಕಿಟ್ ನೀಡಲೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗೋಶಾಲೆ, ಮೇವಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಗುಳೇ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 136 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 84.14 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ 68.67 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ.82ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.75ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹುಪಾಲು ಒಣಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4.36 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 3.78 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
2023-24ರಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂತು. 223 ಬರ ತಾಲೂಕು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 39,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಡಿ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟದ ಮೆಮೊರಾಂಡಂ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದೆವು. ಆಗ 3,400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿ ಎಂಎಫ್ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರಪೀಡಿತವಾಗಿರುವ, ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2030-31ರವರೆಗಿನ ರಾಜ್ಯವಾರು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-34,492 ಕೋಟಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ-20,428, ಬಿಹಾರ 18,153, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 12,281, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ- 9,158 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8559 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ 49 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ 33 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 4,506 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. 20,000 ಮೆ.ವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 6 ತಾಸು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 16ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ 929 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅನುದಾನ ಪೈಕಿ 444 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.
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