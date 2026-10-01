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ಔಷಧಿಗಳ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ- ಎಂಆರ್​ಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಕೇಂದ್ರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮನವಿ

ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುದ್ರಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್​ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 5:27 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೆಲವು ದುಬಾರಿ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದರಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುದ್ರಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಔಷಧದ ಮೂಲ ಖರೀದಿ ದರಕ್ಕಿಂತ 10 ರಿಂದ 52 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್​, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಇತರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರ್ಜಿನ್​ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ಔಷಧಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

86 ರೂಪಾಯಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ, 4,528 ಎಂಆರ್‌ಪಿ : ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದ 253 ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಫ್‌ಡಿಎ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತ್ತು. 86 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚವಿದ್ದ 'ಗುಫಿಪೋಲ್' ಔಷಧಿಯ ಎಂಆರ್‌ಪಿ 4,528 ಆಗಿದ್ದು, 52.6 ಪಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಗುಫಿಸೈಕ್ಲಿನ್-50 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ನ ವೆಚ್ಚ 160 ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಎಂಆರ್‌ಪಿ 7,110 ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಟರ್ಲಿಟಿಸ್ ಔಷಧಿಯ ವೆಚ್ಚ 118 ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಎಂಆರ್‌ಪಿ 4,416 ಆಗಿತ್ತು.

ಟಾಕ್ಸೊಕೊರ್​​ 120ಎಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ 1,000 ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಎಂಆರ್​ಪಿ 21,617 ಆಗಿತ್ತು. ಬೆವಟಾಸ್​ 400 mg ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು 5,850 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಂಆರ್​ಪಿ 62,690 ಆಗಿತ್ತು. 44.50 ವೆಚ್ಚದ ವಯಸ್ಕರ ನೆಬ್ಯುಲೈಜರ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ನ ಎಂಆರ್​ಪಿ 950 ಆಗಿದ್ದರೆ, 14.75 ವೆಚ್ಚದ IV ಸೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆ 295 ಆಗಿತ್ತು.

ನಿಗದಿತವಲ್ಲದ ಔಷಧಗಳು, ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಮಾರ್ಕ್-ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 768ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 189 ದುಬಾರಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೇಷ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಎಂಆರ್​ಪಿ ಮೇಲೆ ಶೇ. 16ರ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

TAGGED:

DRUGS COSTS
CENTRAL INTERVENTION
ಔಷಧಿಗಳ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ
BENGALURU
MEDICINE COSTS

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