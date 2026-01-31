ETV Bharat / state

ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜಯಮಾಲ V/S ಭಾ.ಮಾ ಹರೀಶ್

ಗುರುರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ನಟಿ ಜಯಮಾಲ V/S ಭಾ.ಮಾ ಹರೀಶ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 31, 2026 at 6:19 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗುರುರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾರಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾ.ಮಾ. ಹರೀಶ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದು,​ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ, "ನಾನು 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದ್, ಮಾಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಕೆ.ವಿ ಚಂದ್ರುಶೇಖರ್​ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿತ್ರಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ" ಜಯಮಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಜಯಮಾಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಜಯಮಾಲಾ ಎದುರಾಗಿ ಭಾ.ಮಾ ಹರೀಶ್ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾ.ಮಾ ಹರೀಶ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾ.ಮಾ ಹರೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆಂದು" ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ, ಕಜಾಂಚಿ ಸ್ಥಾನ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಫಿಲ್ಮ್​ ಚೇಂಬರ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವವರು:

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ: ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾ.ಮಾ.ಹರೀಶ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ: ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸನ್, ಸುಂದರ್​ ರಾಜ್, ಕೆ.ಮಂಜು.
ಕಜಾಂಚಿ ಸ್ಥಾನ: ಜಯಸಿಂಹ ಮುಸೂರಿ, ಎ.ನರಸಿಂಹ, ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್​.
ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಎ.ಗಣೇಶ್​, ಟಿ.ಸಿ.ವೆಂಟಕೇಶ್​, ಕೆ.ಎಂ.ವೀರೇಶ್, ಟಿ.ಬಿ ಸಿದ್ಧರಾಜು.
ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿತರಕರ ವಲಯ): ರಮೇಶ್​ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್​.
ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯ): ಕೆ.ಸಿ ಅಶೋಕ್​, ಸುಂದರ್ ​ರಾಜ್.

ಒಟ್ಟು 1,430 ಮಂದಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್​ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಉಮೇಶ್​​​ ಬಣಕಾರ್​​​ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್​ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

