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ಕರ್ನಾಟಕ ಎಫ್‌ಡಿಎ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ: ಅನಧಿಕೃತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧ ಜಪ್ತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಫ್‌ಡಿಎ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

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ಅನಧಿಕೃತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಡಿಎ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2026 at 10:34 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಔಷಧ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಮಲುಜಾರಿ ವಿಭಾಗವು ಅಕ್ರಮ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಔಷಧಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

​ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಎಫ್‌ಡಿಎ ತಂಡಗಳು, ಆನೇಕಲ್ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ.

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ತಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾನಗಿ ರಹಿತ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತದಳ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಸುಮಾರು 2.45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

​ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔಷಧ ಪರಿವೀಕ್ಷಕಿ ವಿಭಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 1.77 ಲಕ್ಷದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಔಷಧ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್​ಡಿಎ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

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TAGGED:

BENGALURU
UNLICENSED AMAZON FACILITIES
MEDICINES SEIZE
ಎಫ್​ಡಿಎ ದಾಳಿ
FDA RAID

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