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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ! ಸಮಗ್ರ ವರದಿ

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ವರದಿ - ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

SEVERE DROUGHT CRISIS MONSOON DEFICIT BENGALURU DROUGHT HIT AREAS
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 7:29 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರೆತೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ 29 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಶೇ.31 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. 1976ರ ನಂತರ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿನ ಉಂಟಾದ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. 2002ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ 2026ರಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮೂರನೇ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ. 31ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರವರೆಗೆ 666 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಕೇವಲ 464 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶೇ.31 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ, ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೀದರ್, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.41ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.35 ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.24ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 29 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 190 ತಾಲೂಕುಗಳು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

SEVERE DROUGHT CRISIS MONSOON DEFICIT BENGALURU DROUGHT HIT AREAS
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ 199 ಮಿ.ಮೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 116 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಶೇ.42 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (1976-2026) ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 271 ಮಿ.ಮೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯ ಮುಂದೆ 192 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ಶೇ.29 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರವರೆಗಿನ 73 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 43 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜೂನ್‌ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 29 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ. 176 ತಾಲೂಕುಗಳು ಕೊರತೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 15 ತಾಲೂಕುಗಳು ಭಾರಿ ಕೊರತೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗೂ ಕೇವಲ 49 ತಾಲೂಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ.

101 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ: ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ 24 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 89 ತಾಲೂಕುಗಳು ತೀವ್ರ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 12 ತಾಲೂಕುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2020 ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸತತ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಒಣಹವೆ (ಡ್ರೈ ಸ್ಪೆಲ್) ಅನುಭವಿಸಿದ 134 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ 134 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ (ವಾಸ್ತವತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ) ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

SEVERE DROUGHT CRISIS MONSOON DEFICIT BENGALURU DROUGHT HIT AREAS
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

89 ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ತಾಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ತಾಲೂಕುಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 3, ದಾವಣಗೆರೆ 3, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 8, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 3, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 1, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ತಾಲೂಕುಗಳು ತೀವ್ರ ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಬರಪೀಡಿತ 12 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ- 1, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ - 1, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ - 2, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ - 2, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ- 3, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ - 1, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ - 2 ತಾಲೂಕುಗಳಿವೆ.

ಬರ ಘೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಏನಿದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ- 2020ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬರ ಪರಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಟ್ರಿಗರ್-1ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಸ್ಪೆಲ್ ವೀಕ್ (ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.15 ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್-2ರಂತೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಮಾಣ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

SEVERE DROUGHT CRISIS MONSOON DEFICIT BENGALURU DROUGHT HIT AREAS
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ 134 ತಾಲೂಕುಗಳು ಟ್ರಿಗರ್-1ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 32 ತಾಲೂಕುಗಳು ಟ್ರಿಗರ್-2ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರಿಗರ್-1ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಂತ್ರಾಶದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ 5 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

123 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 3 ವಾರ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ: 123 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸತತ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಾಲೂಕುಗಳು ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಬರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವಾರ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬಾರದು. ಅದರಂತೆ ಈ 123 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2020 ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೌಂಡ್​​ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್-1 ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SEVERE DROUGHT CRISIS MONSOON DEFICIT BENGALURU DROUGHT HIT AREAS
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೆರಳಿದ್ದ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾಸಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 180ರಿಂದ 200 ತಾಲೂಕು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ 24 ಬ್ಲಾಕ್​ಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 180ರಿಂದ 200ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್​ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿತ್ತಿರುವ 60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆಯೂ ಒಣಗಿವೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 21ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.71 ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. 84.10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗಿವೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 240 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 104 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.75ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 42 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿವೆ. ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಶೇ.60, ರಾಗಿ ಶೇ.57, ಶೇಂಗಾ ಶೇ.34, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಶೇ.84 ಹಾಗೂ ತೊಗರಿ ಶೇ.89ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಾಡಿಕೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 25ರವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ 4.36 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 3.04 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗಳಲ್ಲಿ (ಶೇ.69) ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿವೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವುಗಳು ಒಣಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

SEVERE DROUGHT CRISIS MONSOON DEFICIT BENGALURU DROUGHT HIT AREAS
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿರುವ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ: ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ವರೆಗಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಮರ್ಪಕತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ 178 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 86 ತಾಲೂಕುಗಳು ಅತಿ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ 92 ತಾಲೂಕುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಉಪಗ್ರಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತೆ 165 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.76 ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ: ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ 815.70 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 684 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಕೆಆರ್​ಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಶೇ.61, ಕಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.66, ಹೇಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.83, ಹಾರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.72 ನೀರು ಮಾತ್ರ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ ಶೇ.100, ಭದ್ರಾ ಶೇ.81, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಶೇ.90, ನಾರಾಯಣಪುರ ಶೇ.100, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.76 ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. 132 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಂತರ್ಜಲ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 1,000 ಅಡಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕೆಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಳಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SEVERE DROUGHT CRISIS MONSOON DEFICIT BENGALURU DROUGHT HIT AREAS
ಬರಿದಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆ (ETV Bharat)

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ. 758 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ 190 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 18 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 114 ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ 48 ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2559 ಗಾ.ಪಂ. ಪೈಕಿ 2029 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇವು ಕೊರತೆಯ ಭೀತಿ: ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 151 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಟನ್ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹ ಇದ್ದು, 33 ವಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. 49 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 20 ವಾರಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮತ್ತು 18 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 20 ವಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ 10 ವಾರಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುಳೇ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಗುಳೇ ಹೋಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 16,460 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ- ಆಗಸ್ಟ್ 24ರವರೆಗೆ 66.73 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

306 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 117 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಂತೆ 189 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 306 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೇವು ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಗಳ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 329 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 635 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹಣ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ಅಡಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ₹1,239 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 310 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 450 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಡಿ 310 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 116 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 3,500 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ 3,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ, ಜಾನುವಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ನೀಡುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 39,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ನಾವು ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ಅಡಿ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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