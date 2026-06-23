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ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್​ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 2-3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ?

ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ನೀಲನಕ್ಷೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 41–42 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

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ಲೋಕಸಭೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 4:34 PM IST

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ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ (ಇಎಸಿ​-ಪಿಎಂ)ಯ ಕಾರ್ಯಪತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 543 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 824 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಚನೆಯಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮರು ವಿಂಗಡನೆ ನಡೆಸುವ ಹೊಸ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ನೀಲನಕ್ಷೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 41–42 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವಿಂಗಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಗರ ಮತದಾರರ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಸಮಯಗಳಂತಹ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಮರುರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಇದರನುಸಾರ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರದಂತಹ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಜನೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: 2024ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಗಾತ್ರವು ಪರಿಣಾಮದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ. ರಾಜ್ಯದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಐದು ಸಂಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಗಿಂತ ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿರುವ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

2018ರ ಬೂತ್ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮತದಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಯೋಜನೆಯು ಮತದಾನವನ್ನು ಶೇ.0.3ರಿಂದ 2.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಮೂರು ಭಾಗ: ಇಎಸಿ-ಪಿಎಂನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಶಮಿಕಾ ರವಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುದಿತ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಹೊರತಾಗಿ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಸಂಯೋಜನೆ, ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಹು ಆಯಾಮದ ದತ್ತಾಂಶ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ವಿಭಜನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ– ಬೃಹತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೊರೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ದೂರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಲಹೆ.

ಧಾರವಾಡ– ನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತದಾನದ ಅಂತರ: ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಮತದಾರರ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಲಸೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಧಾರವಾಡವನ್ನು ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಜಯಪುರ: ವಿಜಯಪುರವನ್ನು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿನ್ಯಾಸವು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತದಾನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಗಡಿಗಳನ್ನಿಡುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಣಾಮ: ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಭಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಎಸಿ-ಪಿಎಂನ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಭಜನಾ ಮಾದರಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 59 ದ್ವಿಮುಖ ವಿಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು 111 ತ್ರಿಮುಖ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರಇಎಸಿ-ಪಿಎಂ ಮಾದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು543824
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು28ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನ 41–42
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು~5.15%ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ (~5.15%)

ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅರೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ, ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಾತ್ರವು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದತ್ತಾಂಶ ಮಾದರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಗಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಿಂಗ ಮತದಾನದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಂಜೆ ಮತದಾನದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.

ಅನುಷ್ಠಾನ: ಇಎಸಿ-ಪಿಎಂ ಕಾರ್ಯಪತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರೆ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಮಸೂದೆ, 2006ರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸದೀಯ ನವೀಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಧಿಕೃತ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಆಯೋಗವು ಈ ಹೊಸ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಭೌತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2029ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

1976ರ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು 2001ರ 84ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ 2026ರ ನಂತರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದವು.

2026 ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಂಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ 3ನೇ ಭಾಗದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವಿಭಜನೆಗಳು:

ಕ್ಷೇತ್ರ2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಮತದಾರರು
ಬೆಳಗಾವಿ1.93 ಮಿಲಿಯನ್​
ಧಾರವಾಡ1.83 ಮಿಲಿಯನ್​
ವಿಜಯಪುರ1.95 ಮಿಲಿಯನ್​
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ1.77 ಮಿಲಿಯನ್​
ಬಾಗಲಕೋಟೆ1.81 ಮಿಲಿಯನ್​
ಹಾವೇರಿ1.79 ಮಿಲಿಯನ್​

ವಿಜಯಪುರ (1.95 ಮಿಲಿಯನ್): ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಉಪ-ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಲವಾದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ (1.93 ಮಿಲಿಯನ್) : ದೊಡ್ಡ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯು ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಧಾರವಾಡ (1.83 ಮಿಲಿಯನ್): ನಗರ ಮತದಾರರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಿವಾರಣೆ, ವಿಭಜನೆಯು ಮತದಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (1.77 ಮಿಲಿಯನ್) : ಪುನರ್ರಚನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅರಭಾವಿ, ಗೋಕಾಕ, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ, ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಸವದತ್ತಿ ಯೆಲ್ಲಮ್ಮ, ರಾಮದುರ್ಗ.

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ನವಲಗುಂದ, ಕುಂದಗೋಳ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಪೂರ್ವ (ಎಸ್ಸಿ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಮಧ್ಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಪಶ್ಚಿಮ, ಕಲಘಟಗಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್.

ವಿಜಯಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಎಸ್ಸಿ): ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ, ನಾಗಠಾಣ (ಎಸ್ಸಿ), ಇಂಡಿ, ಸಿಂದಗಿ.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ, ಅಥಣಿ,ಕಾಗವಾಡ, ಕುಡಚಿ (ಎಸ್ಸಿ), ರಾಯಬಾಗ (ಎಸ್ಸಿ), ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಯೆಮಕನಮರಡಿ (ಎಸ್ಸಿ).

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮುಧೋಳ (ಎಸ್‌ಸಿ), ತೇರದಾಳ, ಜಮಖಂಡಿ,ಬಿಳಗಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹುನಗುಂದ, ನರಗುಂದ.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿರಹಟ್ಟಿ (ಎಸ್‌ಸಿ), ಗದಗ, ರೋನ್, ಹಂಗಲ್, ಹಾವೇರಿ (ಎಸ್‌ಸಿ), ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು, 87 - ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಬೆಳಗಾವಿ:

2009201420192024
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು13,78,23815,80,89517,79,35019,31,746
ಮತಗಟ್ಟೆ1,47015,80,8952,0642,086

1957–1991ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.

1998ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿ ಸುರೇಶ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ (2004–2019) ಗೆದ್ದರು.

1996ರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ (ಜನತಾ ದಳ) ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು.

2021ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ 0.53ರಷ್ಟು ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.

ಧಾರವಾಡ:

2009201420192024
ಮತದಾರರು14,11,50015,78,12517,27,31118,34,015
ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ1,4551,7031,8721,901

2002ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ 2009, 2014, 2019ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ​ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಕುನ್ನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಮ್ಮೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯಪುರ:

2009201420192024
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು13,73,60416,22,63517,97,58719,47,976
ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ1,4661,8692,1012,086

1952ರಿಂದ 1980ರವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಭದ್ರಕೋಟೆ.

1999ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಗೊಂಡಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ:

2009201420192024
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು12,84,42717,70,52316,12,55617,70,523
ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ1,4081,8961,8851,896

1957ರಿಂದ 1980ರವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಬಿ.ಶಂಕರಾನಂದರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

2004ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, 2019ರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಗೆಲುವು

2014ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ:

2009201420192024
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು13,63,35918,10,09017,04,01018,10,090
ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ1,5031,9461,9381,946

1967ರಿಂದ 1990ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಗೆಲುವು, 2004ರಿಂದ, ಗದ್ದಿಗೌಡರ್ ಪಿ.ಸಿ. ಅವರು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಹಾವೇರಿ:

2009201420192024
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು13,71,76317,94,39417,08,51017,94,394
ಮತಗಟ್ಟೆ1,6051,9821,9721,982

2009ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಉದಾಸಿ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದರೆ, ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗೆದ್ದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, ಡಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಗಡ್ಡದೇವರಮಠ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ.

ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಜಭನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಕ್ಷೇತ್ರ2024ರ ಮತದಾರರು
ಕಲಬುರಗಿ20,98,778
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ32,15,291

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅಫಜಲಪುರ, ಜೇವರ್ಗಿ, ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್​, ಚಿತ್ತಾಪುರ (ಎಸ್ಸಿ), ಸೇಡಂ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಎಸ್ಸಿ), ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಉತ್ತರ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಯಶವಂತಪುರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ (ಎಸ್‌ಸಿ)

ಕಲಬುರಗಿ:

2009201420192024
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು15,43,77120,98,77819,45,76520,98,778
ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ1,6632,1662,1572,166

1957ರಿಂದ 14 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಗೆಲುವು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

1998ರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂ ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಗೆಲುವು

1996ರಲ್ಲಿ ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ:

2009201420192024
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು21,44,09132,15,29128,49,25032,15,291
ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ1,9662,9112,6562,911

1952ರಿಂದ 1990ರವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಸಿ.ಕೆ.ಜಾಫರ್ ಷರೀಫ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

2004ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು 2014 ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

1996ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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