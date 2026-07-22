ETV Bharat / state

ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ. ದೇವದಾಸ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ

ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ (DSS) ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಎಂ. ದೇವದಾಸ್ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

karnataka-dalit-sangharsh-samiti-state-organizing-coordinator-m-devdas-is-no-more
ಎಂ.ದೇವದಾಸ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 10:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ (DSS) ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಎಂ. ದೇವದಾಸ್ (74) ಅವರು ಬುಧವಾರ (ಜು.22) ಮುಂಜಾನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದ ನಾಯಕ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ' (DSS) ಆಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೀರ್ತಿ ಎಂ. ದೇವದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆತ್ಮಗೌರವ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.

ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟ, ವೈಚಾರಿಕ ಬದ್ಧತೆ: ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ, ಎಡಪಂಥೀಯ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಜಂಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸದಾ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ದೇವದಾಸ್ ಅವರು, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಬಜಪೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ - ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ: ಮೃತ ಎಂ. ದೇವದಾಸ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಬಜಪೆಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಿಪಿಐಎಂ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಂತಾಪ: ಎಂ. ದೇವದಾಸ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿವೆ. "ಕೋಮುವಾದದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಜನ ಚಳವಳಿಗಳು ಭಾರಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೃಢ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂ. ದೇವದಾಸ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವು ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನ: ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

TAGGED:

KARNATAKA DALIT SANGHARSH SAMITI
DSS COORDINATOR M DEVDAS
DAKSHINA KANNADA
ಡಿಎಸ್​ಎಸ್​ ಎಂ ದೇವದಾಸ್ ನಿಧನ
M DEVDAS IS NO MORE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.