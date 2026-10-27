ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣ: ತಿರುಚ್ಚಿ, ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕ
ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 5:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ದೊರೆತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಿಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಟ್ಟು 10 ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಉಪಕರಣಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಟ್ಟು 10 ಇ - ಸಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಘಟಕದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಈ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಧನಗಳ ಖರೀದಿ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇ - ಸಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದವರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೈಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸಾಗರೋತ್ತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ" ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಪ್ರಣಬ್ ಮೊಹಾಂತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: