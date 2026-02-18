ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಬಣ; ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಪ್ರವಾಸ!
ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಬಣ; ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಪ್ರವಾಸ!
Published : February 18, 2026 at 7:08 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಗದ್ದಲ, ಬಣ ರಾಜಕೀಯದ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 21 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಾಸಕರ ಮೊದಲ ತಂಡ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರೆ, ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಶಾಸಕರ ತಂಡ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 21 ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಶಾಸಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂದಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು?, ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಸಕರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 13 ದಿನಗಳ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶಾಸಕರು ಮಾರ್ಚ್ 3ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಮಿತ್ತ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ, ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಹಲವರು ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಫಾರೀನ್ ಟೂರ್ ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖಾವಾರು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ತಿಕ್ಕಾಟ. ಬಣ ರಾಜಕೀಯದ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದ ಕೆಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೌಂಟರ್ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಶಾಸಕರು ಹೀಗಂತಾರೆ: ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಸಕರು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿ ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 21 ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಣ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ. ಯಾರೇ ಸಿಎಂ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಹಮತವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ ಯಾರು? ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾಯಕರು ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
ಆದರೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರೇ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೂ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ತೆರ ಎಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವಾಸವೋ, ಬೇರೆಯವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರಾದರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರವಾಸ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಉಂಟು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರು ಉಂಟು. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾನು ಅಂತೂ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂತೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
