ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಮತ ಚೋರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮತಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗೆಲುವು: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಚೋರಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
Published : November 15, 2025 at 3:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಚೋರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಸಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮೇಲ್ಮನೆ ಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, ಎಐಸಿಸಿ ಯೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಬಾನು, ರಾಜ್ಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ ಕೈ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬೆಂಬಲ ಬಿಜೆಪಿಗಿದೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, "ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೋತೆವು ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಙಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಬಿಹಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
"ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ವೋಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷ ವೋಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು?. 101 ಸೀಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. 101 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳಿ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ. ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು?. ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ವೋಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ?" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
"65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 15, 20 ಸಾವಿರ ವೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬಿಹಾರ ಜನರ ಗೆಲುವಲ್ಲ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, "ಮತಗಳ್ಳತನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು. ಮಹದೇವಪುರದ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಿಹಾರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಹಾರ ಜನರ ವೋಟಿನದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಗೆಲುವು. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಿಹಾರದ ಜನರ ಗೆಲುವಲ್ಲ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓಡಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ 150, 160 ಸೀಟ್ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು 200 ಸೀಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ವೋಟ್ ಚೋರಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೇವೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಸಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅದೋಗತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುಖವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಗುಜರಾತ್ನಿಂದಲೇ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
