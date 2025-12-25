ETV Bharat / state

2025 ಕಡಲ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ತಂದ ವರ್ಷ

ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೆಸರಾಯಿತು.

DAKSHINA KANNADA KARNATAKA COASTAL DISTRICTS ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ UDUPI
2025ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು? (ETV Bharat)
ಮಂಗಳೂರು: 2025ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಂತಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧ ದ್ವೇಷ, ಕೊನೆಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಿತು. ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ, ಪ್ರಕೃತಿ ಆಪತ್ತುಗಳು, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಕ್ರೀಡಾ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರುಗಳ ಭೇಟಿಗಳಾದವು. ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಹತ್ಯೆಗಳು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಕೋಮು ದ್ವೇಷ, ಹತ್ಯೆಗಳು: ಏಪ್ರಿಲ್​​-ಮೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಹತ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾದವು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುದ್ವೇಷದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೋಮುದ್ವೇಷದ ಹತ್ಯೆಗಳೂ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಏಪ್ರಿಲ್​ 27ರಲ್ಲಿ ಕುಡುಪು ಬಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಘೋಷಣೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಗುಂಪು ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೇ 1ರಂದು ಬಜಪೆ ಬಳಿ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಹಿಂದಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಝಿಲ್ ಹತ್ಯೆಯ ಆರೋಪಿ) ಅವರನ್ನು ಗುಂಪು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು NIA ತನಿಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೇ 27ರಂದು ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ತಮಜಲು ಬಳಿ ಮಸೀದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ (ಇಮ್ತಿಯಾಜ್) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿತು.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷದ ಹತ್ಯೆಗಳು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಸ್​ಪಿ ಅವರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಸ್ಪಿ ಯತೀಶ್ ಎನ್​ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಉಡುಪಿ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ಅರುಣ್​.ಕೆ. ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹರಿರಾಂ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಎಸ್​ಪಿ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವೆಷ ಭಾಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, 2025ರ ಕೊನೆಯಾರ್ಧ ಭಾಗ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಫೋರ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಎಸ್ಎಎಫ್ ಆರಂಭ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯಲು ಎಸ್​ಎಎಫ್​​ (ಸ್ಪೆಷಲ್​​ ಆಕ್ಷನ್​​ ಫೋರ್ಸ್​)ಅನ್ನು ಸರಕಾರ ರಚಿಸಿತು. ನಕ್ಸಲ್​​ ನಿಗ್ರಹ ದಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮೀಷನರ್​ ಸುಧೀರ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು.

ಭಾರಿ ಮಳೆ ತಂದ ಆಪತ್ತುಗಳು: ಮೇ-ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮೇ 30ರಂದು (ಮತ್ತು ಮೇ 29 ರಾತ್ರಿಯಿಂದ) ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ/ಮನೆ ಕುಸಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹಲವು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು.

ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ, ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರದ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)

1. ಮಂಜನಾಡಿ (ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಬಳಿ ಕೋಡಿ)ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ: ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಂಟೆಪದವು ಸಮೀಪದ ಉರುಮನೆ ಕೋಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇ 29 ತಡರಾತ್ರಿ/ಮೇ 30 ನಸುಕಿನ ಜಾವ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ, ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ 3 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು 1.5 ವರ್ಷದ ಅರುಷ್ ಸಹ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ NDRF/SDRF ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.

2. ಬೆಳ್ಮ (ಕಾನಕರೆ)ದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ: ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಕರೆ ಬಳಿ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ನೌಷಾದ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದರಿಂದ ನೌಷಾದ್ ಅವರ 10 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಫಾತಿಮಾ ನಯೀಮಾ ಮೃತಪಟ್ಟಳು. (ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧದ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ (ETV Bharat)

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಧಪನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಎಂಬಾತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಎಸ್​ಐಟಿ ರಚಿಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆತ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರೋಡ್​ ಶೋ (IANS)

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಡುಪಿ ಭೇಟಿ (ನ.8): ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಉಡುಪಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿತು.

