ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು SIRನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕ ಮತದಾರರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿ: ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕ ಮತದಾರರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಪರ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : July 6, 2026 at 7:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಪರ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮತದಾರರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಹೊರಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೊಂದಲವು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿಎಲ್ಒ) ಮತ್ತು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಅಪಾರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮೂವರು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವರು ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪ್ರಕಾರ, 40 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿ ಸುಮಾರು 250 ರಿಂದ 300 ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾರಾ ರಾವ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಜನರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ತಾರ್ಕಿಕ ಅಡಚಣೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಧಿಕೃತ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕೈಪಿಡಿ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದರು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಕ್ಷದ ವಕೀಲ ತಾಹೆರ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು. "ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಅವರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತ ನಾಯಕ ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ಅವರು ನಾಗರಿಕರು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ನಾಗರಿಕ ಮತದಾರರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಂಘಟಕರು QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು Google ನೋಂದಣಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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