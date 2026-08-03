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ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ?: ಇಂದು ಸಂಜೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಚನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಿದೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 12:23 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕೊನೆಗೂ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದೆ. 20 ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.

ನೂತನ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4.05 ಕ್ಕೆ ಲೋಕಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ
ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:

1.ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

2. ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ

3. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ

4. ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸಂತಪ್ಪ

5. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ

6. ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ

7. ಬಿ.ಜೆಡ್.ಜಮೀರ್ ಖಾನ್

8. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್

9. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್

10. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

11. ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ

12. ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ

13. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್

14. ಎನ್.ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ

15. ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ

16. ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

17. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ

18. ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ

19. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್

20. ಲಕ್ಷಣ್​ ಸವದಿ

ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್:

ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಉಪಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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