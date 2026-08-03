ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಕೆಲ ಅಚ್ಚರಿ, ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 4.05 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ
Published : August 3, 2026 at 2:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊನೆಗೂ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದೆ. 20 ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 4.05 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಳೆದುತೂಗಿ ಜಾತಿವಾರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು ಸಮತೋಲಿತ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. 20 ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಣಕ್ಕೆ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ 4, ಒಕ್ಕಲಿಗ 3 ಮಂದಿ, SC ಸಮುದಾಯದಿಂದ 3, ST ಸಮುದಾಯದಿಂದ 2 ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ 2, ಲಂಬಾಣಿ 1, ಕುರುಬ 1, ರಜಪೂತ 1, ಮರಾಠ 1, ಉಪ್ಪಾರ 1, ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಎಸ್ಸಿ ಎಡ-ಬಲ ಸಮತೋಲನ: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಎಸ್ಸಿ ಎಡ ಬಲದ ಮಧ್ಯೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಎಡ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಬಸಂತಪ್ಪಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಸಂತಪ್ಪಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ದಲಿತ ಬಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿತ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸಬರು ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ: ವಿಸ್ತರಿತ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಹಿಳಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಯುವ ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಸಮರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರೋಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು, 4 ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮಣೆ: ವಿಸ್ತರಿತ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತರಾದ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರಾದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ(ಯಲಬುರ್ಗಾ)ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ(ಅಥಣಿ)ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್(ಹುನಗುಂದ)ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬಳಿಕ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ: ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಪುತ್ರ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಸಕ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ರೀಎಂಟ್ರಿ: ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ(ಚಾಮರಾಜನಗರ)ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪದಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಶಾಸಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಪ್ತ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ ಔಟ್: ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಂಬಂತೆ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು, ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರವಾನಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ ಹೆಸರು ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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