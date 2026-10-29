ರೈತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ; ಹಾಲಿನ ದರ 8 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
Milk Price Hike in Karnataka: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 4:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಲು ದರ ಏರಿಕೆಯ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 8 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ದರ 54 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. 226 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ರೈತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ ದರ ಸರಾಸರಿ 57 ರೂ. ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 46 ರೂ. ದರವಿದೆ. ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಿತ್ಯ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ಹಾಲಿನ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 7 ರೂ. ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ 1 ರೂ. ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
10 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ. ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ರೈತರಿಗೆ 35 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ರೈತರಿಗೆ 42 ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ 5 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸೇರಿ ರೈತರಿಗೆ 47 ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಷ್ಟು 10 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಮಾಡದೇ 8 ರೂ. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ರೂ. ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ನಿಯೋಗ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಶು ಆಹಾರ, ಮೇವು, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮೇವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೈನುಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಯೋಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲನ್ನು ಲೀಟರಿಗೆ 35 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 41.5 ರೂ., ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 41.8 ರೂ., ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 41 ರೂ. ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 42.24 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ದರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ನಿಯೋಗ ವಾದಿಸಿತ್ತು.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿವೆ.
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