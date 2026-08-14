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ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅಸ್ತು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

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ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅಸ್ತು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 7:01 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಸೂದೆ ತರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಸೂದೆ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ, ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾದ ಜಮೀನುಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡದೇ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೀವ್ರ ಭಂಗ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ‌.ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ತರಗತಿಗಳು, ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಸೂದೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ‌ ಅನ್ವಯ?: ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತವಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ, ಸೊಸೈಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕ್ಲಬ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಮಾವೇಶ/ಸಭೆಯಾಗಿದೆ‌. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು, ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಿರಾಮ, ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆವರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಈ ಮಸೂದೆಯಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಡಿಸಿ, ಎಸ್​ಪಿಗಳಿಗೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉಪದ್ರವ ಅಥವಾ ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ (ಎಸ್​ಪಿ) ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳು ಹಾಗೂ ಆವರಣಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಆಕ್ರಮಣ, ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಕೇವಲ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ನೋಟಿಸ್‌ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರಲಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆಯಡಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಅಂತಹ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಕಮಿಷನರ್‌ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ (Suo motu) ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಲಾಪಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರೆಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.‌

ನಿಯಮ‌ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡನೆ ಏನು?: ಯಾರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಇದರಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ‌.

ದ್ವಿತೀಯ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಅಪರಾಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ರಚನೆ, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

ಈ ವಿಧೇಯಕದಡಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ (Non-bailable) ಮತ್ತು ಕಾಗ್ನಿಜಿಬಲ್ (Cognizable) ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ.

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BENGALURU
MANDATORY TO USE GOVT PLACES
PUBLIC PROPERTY BILL
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ
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