₹11.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಐಟಿ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಐಟಿ ನೀತಿ'ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿ- 2025-2030ಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 14, 2025 at 7:33 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ "ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿ-2025-2030" ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನೀತಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತನ್ನು 11.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಚೆಗೂ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಸಮತೋಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಐಟಿ ನೀತಿಯು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 4.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ನಿಂದ 11.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಐಟಿ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶೇ.26 ರಿಂದ ಶೇ.36ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಬೆಳಗಾವಿ, ತುಮಕೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಐಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ಟೆಕ್ನೋವರ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಂಯೋಜಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವು ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯ-ಕೇಂದ್ರಿತ ನಾವೀನ್ಯತಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲುವುದು. ಸುಸ್ಥಿರ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಉದ್ಯಮ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಅಂತರ-ವಲಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ("Al-native") ತಾಣವಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
1000 ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಈ ನೀತಿಯಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು "ಮಹಿಳಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 1000 ಮಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೆರವು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮರುಪಾವತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಐಟಿ/ಐಟಿಇಎಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ, ನೇಮಕಾತಿ ನೆರವು, ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮರುಪಾವತಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮರುಪಾವತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ, ಬೋಧಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ, ಬಾಡಿಗೆ ನೆರವು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ದರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಂಕ ಮರುಪಾವತಿ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಐಟಿ ನೀತಿ 2025-30 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಸುಧಾರಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ, ಇಂಟರ್ನ್ ಶಿಪ್ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ, ಬೋಧಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ದರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.
₹967 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಐದು ವರ್ಷದ ಐಟಿ ನೀತಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿ, 2025-2030 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ.754.62 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿ-2025-2030ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇನ್ನೊವೇಶನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ (GID ಗಳು) ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳ (ಟೆಕ್ನವರ್ಸ್) ಸ್ಥಾಪನೆ, SDHG-GTIN (ರಾಜ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್), ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮೂಲಕ 1,000 ಮಧ-ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಐಟಿ ಪ್ರತಿಭಾ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕನ್ನರ್ಜಿನ್ಸ್ ಔಟ್ರೇಚ್ ಉಪಕ್ರಮದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 212.50 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರಹರಿವು ಸುಮಾರು ರೂ. 967.12 ಕೋಟಿಗಳಾಗಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
