ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದ್ಯಮ ನೀತಿ 2025-2030ಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ; ಏನಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀತಿ?
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದ್ಯಮ ನೀತಿ 2025-2030ಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀತಿ ಕುರಿತ ವರದಿ.
Published : November 7, 2025 at 8:31 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದ್ಯಮ ನೀತಿ 2025-2030ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲು, ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು, ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವು 25,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಚೆಗಿನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀತಿಗಾಗಿ 518.27 ಕೋಟಿ: ಈ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 518.27 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಜೆಟ್ ಆಗಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀತಿ 2025-2030ರ ಒಟ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರಹರಿವು ಸುಮಾರು 518.27 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀತಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?: ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್, ಕ್ವಾಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಳವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಈ ನೀತಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ-ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಈ ನೀತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.
ಈ ನೀತಿಯಿಂದ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಏಂಜಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಳಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ (SDGs) ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಗ್ಗುವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ESG ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನೀತಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಲು ಸಪ್ತ ಸ್ತಂಭ: ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 7 ಅಗತ್ಯ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನೀತಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ತಂಭ 1 ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಗಳು: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸೈಲೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಳಸಲು ಅನುದಾನ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಸ್ತಂಭ 2 ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಡಿ ಹಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಸ್ತಂಭದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಸ್ತಂಭ 3 ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ನವೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್-ಸಂಬಂಧಿತ ತರಬೇತಿ, ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನವೋದ್ಯಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಸ್ತಂಭ 4 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ರಾಜ್ಯ ಸಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ತಂಭ 5 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ: ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗಾಗಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವುದು, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಸ್ತಂಭ 6 ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ: ಇದು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ-ಚಾಲಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ತಂಭ 7 ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೌಲಭ್ಯ: ಸರಳೀಕೃತ ಅನುಸರಣೆ, ಏಕ-ಗವಾಕ್ಷಿ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ.
