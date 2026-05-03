ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾಳೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಪಸಮರ ಫಲಿತಾಂಶ: ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೀಗಿದೆ
ವರದಿ - ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಮವಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 3, 2026 at 4:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಪಸಮರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಮವಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಪವರ್ ಫೈಟ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಅಸಮಾಧಾನ, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬೇಕು-ಬೇಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಉಪಸಮರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಓರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನವಿರೋಧ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈ ಉಪಸಮರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಉಪಸಮರ ಫೈಟ್: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಉಪಸಮರದ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2024 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸಂಡೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಉಪಸಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರೂ ಕಡೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಡೆದ ಈ ಉಪಸಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಸಾವಿನಿಂದ ತೆರವಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎರಡನೇ ಉಪಸಮರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಉಪಸಮರದ ಮೇಲೆ ಬಹುವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಆಡಳಿತ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಣ್ಣದಾದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇದು ನೀಡಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡನೇ ಉಪಸಮರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಉಪಸಮರ ರಿಸಲ್ಟ್: ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪವರ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 4ರ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಸಮರದ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಉಪಸಮರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಎರಡರ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸೋತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಎರಡೂ ಸೋತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅಹಿಂದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಜನಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಬೆಂಬಲ, ಧ್ವನಿಗಳು ಮೂಡಿಬರಲಿವೆ.
ಇನ್ನು, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸೋತರೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜನರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತದ ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಬಣಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಕೊಂಚ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದು, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸೋತರೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಲಿದ್ದು, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂದೇಶ: ಉಪಸಮರದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾದಂತಾಗಲಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಮನೂರು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿರುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ನಸೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸದೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇತರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸೋತರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಅಲ್ಪ ಮತದೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದರೂ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿದೆ.
ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚುನಾವಣಾ ಲಾಭ, ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಈ ಉಪಸಮರದ ಫಲಿತಾಂಶ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಓರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈ ಶಾಸಕರೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪಸಮರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೆ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕೂಗು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪಸಮರದ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಉಪಸಮರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದರೆ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉಪಸಮರದ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಳಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಇತ್ತ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಈ ಉಪಸಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೋಸ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋತರೆ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮುಖಭಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವ, ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಡೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ರೆಬಲ್ ಟೀಂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
