ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕವನ, ವಚನದ ಸಾಲುಗಳಿವು!
ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಹಲವು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿತವಾಗಿತ್ತು.
Published : March 6, 2026 at 3:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 17ನೇ ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕವಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ವಚನಗಳ ಸಾಲು ಮತ್ತು ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಹಲವು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಜೆಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರ ವಚನಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಧನಶೀಲ ಮನಶೀಲ ತನುಶೀಲ
ಸರ್ವಮಯ ದೃಕ್ಕಿಂಗೆ ಕಾಂಬುದೆಲ್ಲವು ಶೀಲ
ಇಂತೀ ವ್ರತಸಂಪದವೆಲ್ಲವೂ
ಅದಾರ ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ನೇಮ
ಎಂಬುದ ತಾನರಿಯಬೇಕು
ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಲುಗಳಾದ "ನ್ಯಾಯವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವಾಗ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟವು ನನಗೆ ಹರ್ಷದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ ಅವರ "ಧರೆಯ ಕೃಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯಲ್ಲದೆ, ಸಸಿ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ" ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಜಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ "ನದಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜೀವವಾಹಿನಿ. ಅವು ಕೊಳಕಾದರೆ, ಅವು ಬತ್ತಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಉಡುಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ” ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂತರಂಗ ಬಿಂಬಿಸುವ ಬಿಎಂ ಬಶೀರ್ ಅವರ "ಗುಲಾಬಿಯೆಂದರೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕಷ್ಟ" ಎಂಬ ಕವನದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಂಶ ಓದುವ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ, "ಕುರಿಗಳ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನ ಕೂಗು ಜನರ ಮಾತು ಕವನ ಸೋತ ರಟ್ಟೆಗಳ ಹೂತ ಕಾಲುಗಳ ಬೆವರ ಹಸಿರು ಕವನ" ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬಿಆರ್ ಲಕ್ಷಣರಾವ್ ಅವರ "ಮಾನವತೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬೆಸೆಯಬೇಕು ಕರುಣೆ ಸ್ನೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲುಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಂಶದ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ "ಹಳೆಮತದ ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ಹೊಸಮತಿಯ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಲಿ; ಬರಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ" ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ "ಜನಮನದ ನುಡಿಯಾಗಿ ಬಾಳು ತಾಯಿ, ಮೂಕಜನರಿಗು ಕೂಡ ಬರಲಿ ಬಾಯಿ" ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಕಲ್ಲ
