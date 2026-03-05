ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026: ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು
ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು MSME ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು MSME ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 17ನೇ ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಸುಮಾರು ₹4.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ₹1.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಖರ್ಚಿನ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳಂತಹ ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.
ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ : ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು ₹3.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಅಂದಾಜುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ₹1.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಅಂದರೆ ಕಂದಾಯ ವೆಚ್ಚದ ಸುಮಾರು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2023–24 ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 42 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ₹4.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಮೊತ್ತದ ಸುಮಾರು 82 ಪ್ರತಿಶತವು ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹71,336 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶವು ಜನವರಿ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಬಜೆಟ್ನ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 46 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
MSMEಗಳು ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸರಳೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘದ (KASSIA) ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರವಿಕಿರಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ನೀತಿ ಗಮನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀತಿ ಗಮನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ನೀತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಲಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಥವಾ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣವು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆಗಳು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಶೇಕಡಾ 15 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಏಕ-ಗವಾಕ್ಷಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪರವಾನಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು MSME ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕರೆ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಘದ (MIA ಇಂಡಿಯಾ) ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ MSMEಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.
'ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಠಾತ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲವು MSMEಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಐಟಿಐ) ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪಾಷಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಐಟಿಐಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ) ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಎಂ. ಬಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಜೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಆರ್ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಬೆಂಬಲವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
