ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಈಡೇರುತ್ತಾ?
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 5, 2026 at 2:49 PM IST
ವರದಿ - ಸುನೀಲ್ ಕುಂಭೇನಹಳ್ಳಿ
ಹಾಸನ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಳೆ (ಮಾ.6) ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ 4.09ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರಸ್ತೆ, ನೀರಾವರಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 3-4 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಸನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳ್ಳದೇ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೇಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್, ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕದೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಈಗಾಗಲೇ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು, ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ, ಮೈಸೂರು ದಾವಣಗೆರೆ, ನರ್ಸಾಪುರ ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದು, ಹಾಸನ ಸದ್ಯ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಐಟಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಬಂದರೇ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವೇಗ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬುವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
''ಮೊನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬೃಂದಾವನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಸನದ ಗೊರೂರಿನ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ಧಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬೇಲೂರು, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ತೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವು ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಆನೆಗಳು. ಅವು ಕಾಡಾನೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಧಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈವರೆಗೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 8-10 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಮಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಚಾರ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. KPS ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವಿದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೇ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ನಿಯೋಗ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆರ್.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ: ''ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಸನದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗತಕ್ಕಂತ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಳಚರಂಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ನೀರಾವರಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗದ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ'' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಶಿವರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು: ''ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. 17ನೇ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಭಿನಂದನಾ ವಿಷಯ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಇಂದಿನದ್ದಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮಾನವರ ಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಾಣಿ-ಮಾನವರ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹಾಸನದ ಬಹುಪಾಲು ಯುವಕರು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ 7 ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜುಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಯೇ ಪಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ದೊರಕಿದರೆ ಈ ವರ್ಷವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾ.6 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ: ಸಿಎಂ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ