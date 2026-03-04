ETV Bharat / state

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026-27: ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ

ಮಾರ್ಚ್​ 6ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.

karnataka-budget-2026-27-revenue-expenditure-debt-and-fiscal-deficit
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026-27 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 4, 2026 at 6:17 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: 2026-27ರ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್​​ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್​ 6ರಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಆಯವ್ಯಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ​. ಕಳೆದ 6 ಬಜೆಟ್​​ಗಳ ರಾಜಸ್ವ, ವೆಚ್ಚ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ:

2021-22ರ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ 1,29,715 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಶೇ.17.03 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ 11,777 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು ಶೇ.49.49ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

2022-23ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ​​ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ 1,63,990 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು, ಶೇ.26.42ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ 13,914 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು ಶೇ.18.15ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು.

2023-24ರ ರಾಜ್ಯದ​​ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ 1,64,696 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ .43ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ 13,117 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು ಶೇ.5.73ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

2024-25ರ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ 1,80,368 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು, ಶೇ.6.52 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ 14,499 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು ಶೇ.10.54ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

2025-26ರ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ 2,08,100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 15.38ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ 16,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು ಶೇ.13.80ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ: 2020-21ರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು 110,842 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ (-5.15%) ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಆದಾಯವು ₹129,715 ಕೋಟಿಗೆ (+17.03%) ಏರಿತ್ತು. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗಗೊಂಡು ₹163,990 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ (+26.42%) ತಲುಪಿತ್ತು. 2023-24ರಲ್ಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕುಂಠಿತವಾವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 164,696 ಕೋಟಿ (+0.43%)ಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡು (ಪರಿಷ್ಕೃತ), ಆದಾಯವು ₹180,368 ಕೋಟಿ (+9.52%) ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. 2025-26ರ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹208,100 ಕೋಟಿ (+15.38%) ಗೆ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ: 2020-21ರಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯವು 27,894 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾಧಾರಣ +2.77% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. 2021-22ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ, ₹11,777 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ (+49.19%) ತಲುಪಿತ್ತು. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ₹13,914 ಕೋಟಿ (+18.15%) ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. 2023-24ರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯವು ₹13,117 ಕೋಟಿ (-5.73%) ಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2024-25ರಲ್ಲಿ (ಪರಿಷ್ಕೃತ) ಚೇತರಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ₹14,499 ಕೋಟಿ (+10.54%) ಗೆ ಏರಿತ್ತು. ತದನಂತರ, 2025-26ರ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 16,500 ಕೋಟಿ (+13.80%) ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಬಜೆಟ್​​ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ):

2021-22: ₹275,903.4 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ 17.33%ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

2022-23: 292,125.01 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲಕ 5.88%ರಷ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

2023-24: ₹321,659.98 ಕೋಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ 10.11%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

2024-25 (ಪರಿಷ್ಕೃತ): 365,865.16 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ 13.74%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

2025-26 (ಬಜೆಟ್): 409,549.24 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದರೆ 11.94%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವೆಚ್ಚವು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದ್ದು (17.33%), ಇದು ಕೋವಿಡ್​​ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2022-23ರಲ್ಲಿ (5.88%) ಹೆಚ್ಚಳದ ವೇಗ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ 2023-24 ಮತ್ತು 2024-25ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2025-26ರ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲೂ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ವೆಚ್ಚದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು (ಕೋಟಿ):

ವರ್ಷ ಆದಾಯಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ
2021-22195761.8324.91%
2022-23229079.7517.02%
2023-24233342.881.86%
2024-25257800.7310,48%
2025-26292476.5413.45%

ಆದಾಯ ಕೊರತೆ:

ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಎಂದರೇನು?: ಬಜೆಟ್​​ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯವು ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆದಾಯ ಕೊರತೆಗಳು ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ ಆದಾಯ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ನಿಗದಿತ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ:

2021-22: ₹195,761.83 ಕೋಟಿ; 24.91% ರಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

2022-23: ₹229,079.75 ಕೋಟಿ; 17.02% ರಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು.

2023-24: ₹233,342.88 ಕೋಟಿ; ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಂಡು ಕೇವಲ 1.86%ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

2024-25: (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು); 257,800.73 ಕೋಟಿ; 10.48% ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು.

2025-26: (ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು); ₹292,476.54 ಕೋಟಿ; 13.45% ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕೊರತೆ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ):

ವರ್ಷತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯಆದಾಯ ವೆಚ್ಚಆದಾಯ ಕೊರತೆGSDPಗೆ ಆದಾಯ ಕೊರತೆ
2020-21118736 176053.91 19337.5 1.07%
2021-22141492 209428.06 13666.23 0.79%
2022-23177904 215583.96 -13495.79-0.62%
2023-24177813 242614.439271.550.36%
2024-25194867 283927.76 26127.03 0.91%
2025-26224600 311738.73 19262.1 0.63

2020-21 (ವಾಸ್ತವಿಕ): ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ: ₹118,736 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ: ₹176,053.91 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ: ₹19,337.5 ಕೋಟಿ (ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿಯ 1.07%).

2021-22:2021-22 (ವಾಸ್ತವಿಕ): ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ: ₹141,492 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ: 209,428.06 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ: ₹13,666.23 ಕೋಟಿ (ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿಯ 0.79%).

2022-23 (ವಾಸ್ತವಿಕ): ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ: ₹177,904 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ: ₹215,583.96 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ: -13,495.79 ಕೋಟಿ (GSDPಯ -0.62%)

2023-24 (ವಾಸ್ತವಿಕ): ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ: ₹177,813 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ: ₹242,614.43 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ: ₹9.271.55 ಕೋಟಿ (GSDPಯ 0.36%)

2024-25 (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು): ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ: ₹194,867 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ: ₹2283,927.76 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ: 26.127.03 ಕೋಟಿ (0.91%) GSDP)

2025-26 (ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು): ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ: ₹224,600 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ: ₹311,738.73 ಕೋಟಿ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ: ₹19,262.1 ಕೋಟಿ (GSDP ಯ 0.63%)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ (Public Debt):

ವರ್ಷಸಾಲ
2021-223,43,911
2022-233,72,517
2023-244,40,345
2024-255,16,076
2025-266,05,602

2024-25 ಮತ್ತು 2025-26ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಖರ್ಚು ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

ಆದಾಯ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ವೆಚ್ಚದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ (Fiscal Deficit):

ವರ್ಷಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆGSDP ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ
2021-22 6037.24-1.58%
2022-2346622.26-29.40%
2023-2465522.37 40.54%
2024-2582940.14 26.58%
2025-2690428.22 9.03%

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷವೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಅಸಮಂಜಸತೆ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ರಲ್ಲಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಪಾತಗಳು (-1.58% ಮತ್ತು -29.40%) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭವನೀಯ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತವೆ. 2023-24ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು 40.54%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ 3-6% ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಅಧಿಕಾವಾಗಿದೆ. 2024-25ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು 26.58%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಎಂದಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2025-26ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತೀವ್ರ ಅಂದರೆ 9.02%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (Gross State Domestic Product GSDP) (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ):

ವರ್ಷGSDPಶೇಕಡಾವಾರು ಏರಿಕೆ
2021-221721336 -4.56
2022-23 2181217 26.72
2023-242567340 17.7
2024-252861929 11.47
2025-263070103 7.27

ಬಲವಾದ ಏರುಗತಿ: ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (GSDP) ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಂದರೆ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ₹17.21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಂದ 2025-26ಕ್ಕೆ ₹30.70 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ₹13.49 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 78% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು (Total Outstanding Liabilities):

ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
2021-224,59,740
2022-23522,847
2023-246,03,015
2024-256,85,101
2025-267,64,655

2021-22ರಲ್ಲಿ 24.60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 2025-26ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 7.65 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 3.05 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಶೇ.66ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು:

ದೇಶೀಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ GST ಸಂಗ್ರಹ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.)

2017-18ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ: ಕರ್ನಾಟಕವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 48,138 (8.92%) ಕೋಟಿ GST ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, 24,305 ಕೋಟಿ (50.49%) ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

2018-19ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ: ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 78,762 ಕೋಟಿ (9.01%) GST ನೀಡಿದ್ದು, 42,891 ಕೋಟಿ (54.46%) ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ: ಕರ್ನಾಟಕವು 83,408 ಕೋಟಿ (8.86%) GST ತೆರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, 43,665 ಕೋಟಿ (52.35%) ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

2020-21ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ: ಕರ್ನಾಟಕವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 75,660 ಕೋಟಿ (8.74%) GST ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, 41,662 ಕೋಟಿ (55.06%) ರಿಟರ್ನ್ ಪಡೆದಿತ್ತು.

2021-22 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ: 95,926 ಕೋಟಿ (8.74%) GST ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 54,194 ಕೋಟಿ (56.5%) ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

2022-23 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ: ಕರ್ನಾಟಕವು 1,22,822 ಕೋಟಿ (9.27%) GST ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತು 65579 ಕೋಟಿ (53.39%) ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

2023-24 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ: 1,45,266 ಕೋಟಿ (9.54%) GST ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕವು 75,187 ಕೋಟಿ (51.76%) ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

2024-25 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ: ಕರ್ನಾಟಕವು 1,59,564 ಕೋಟಿ (9.52%) ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

2025-26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ (ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ) ಕರ್ನಾಟಕವು 1,15,295 ಕೋಟಿ (9.86%) ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಧಾಣ; ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರಾ ಸಿಎಂ?

ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು:

2021-2231,112.82 ಕೋಟಿ
2022-2335,450.13 ಕೋಟಿ
2023-2441,441.08 ಕೋಟಿ
2024-2546,467.20 ಕೋಟಿ
2025-202651,876.54 ಕೋಟಿ

ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ(ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ):

ಯೋಜನೆ2023-242024-252024-252025-26
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 16964.4 28608.4 28608.43 28608
ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ8900 9657 9657 10100
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ5706 8079 8079.03 6426
ಶಕ್ತಿ3200 5015 5015 5300
ಯುವನಿಧಿ 88.88 650 410.15 600

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಬೆಂಬಲ: ಬೀಚ್ ಟೂರಿಸಂ, ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಬಲ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

TAGGED:

STATE BUDGET 2026
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್​ 2026
SIDDARAMAIAH BUDGET
BENGALURU
KARNATAKA BUDGET 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.