ಕರ್ನಾಟಕದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ! ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆಗಿನ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದಾವಣಗೆರೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪೂಜಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿನ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಥ್ ಜೊತೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆಗಿನ ಇವರ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು.

RARE WEDDING
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆಗಿನ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದಾವಣಗೆರೆ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

December 24, 2025

ದಾವಣಗೆರೆ: ''ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು, ಪತ್ನಿ, ಸುತಾಲಯಃ'' ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವೂ (ಪಶು, ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಧು ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ವರ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಥ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆಗಿನ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದಾವಣಗೆರೆ (ETV Bharat)

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ, ಕರುನಾಡ ವಧುವಿನ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಇಲ್ಲಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಜರುಗಿದ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ (ETV Bharat)

ನೇತ್ರ ವೈದ್ಯೆ - ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ: ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಯುವಕ, ಕರುನಾಡ ಯುವತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಪೂಜಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ನ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಥ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಂತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞೆ ಆಗಿರುವ ಪೂಜಾ ನಾಗರಾಜ್, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಥ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಪೂಜಾ ಅವರ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, 2005ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಪೂಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಲ್ ವರ್ಥ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯಲು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

ಕನ್ನಡದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ (ETV Bharat)

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಡದ ಕುಟುಂಬ: ಪೂಜಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು.

ಕನ್ನಡದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ನ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಸೀರೆ, ಶೆರ್ವಾನಿ ತೊಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮನಸೋತರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಧಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಕನ್ನಡ ಕುವರಿ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆಗಿನ ವರನ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ (ETV Bharat)

ವರನ ಊರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿನ ನೇಟಿಯರ್, ವಧುವಿನ ಊರು ಅಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್: ಈ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ವಧುವಿನ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ನಾನು 2005ರಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವರನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಬಲ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ನಾವು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರೂ ಸಹ ಓಕೆ ಅಂದರು.

ಕನ್ನಡದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ (ETV Bharat)

ಇದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೆಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಳಿಯ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮಗಳು ನೇತ್ರತಜ್ಞೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ವರನದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ನೇಟಿಯರ್ ಎಂಬ ಊರು. ವಧುವಿನ ಊರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಊರುಗಳಿಗೆ 500 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ದೂರ" ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ (ETV Bharat)

ವಧು ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ದೇಶದ ಅಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನೇತ್ರತಜ್ಞೆ (Optometrist) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ದಿನ ಅಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಆದ ಪರಿಚಯ ಈವರೆಗೂ ಬಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವೆ" ಎಂದರು.‌

ಕನ್ನಡದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ (ETV Bharat)
ಕನ್ನಡದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ (ETV Bharat)

ವರನ ತಾಯಿ ಚೆರ್ರಿ ವಿಥ್ ವರ್ಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ವರನ ಪೋಷಕರು. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡದ ವಧು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ (ETV Bharat)

