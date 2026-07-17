'ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ': ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
Published : July 17, 2026 at 3:38 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಸರ್ವೆಗೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೊರಕೆ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಲೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, "ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಯೋಜನೆ. ರೈತರ ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ ಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 20-30 ಸೀಟ್ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ನಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
"ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸಾಧನೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಬಂದು ಬರಗಾಲ ತಂದರು, ಇದು ಮನೆಹಾಳ ಸರ್ಕಾರ. ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವೇ ವಿಪತ್ತು. ಈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಸು ಅಂತಾರೆ ಸಿಎಂ. ಅವರ ಕೂಸು ನೀವೇಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಸು ಯಾಕೆ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನು ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಡಿಕೆಶಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುವ ಕಡೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ರೈತರೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮೂಲಕ ಜಮೀನು ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜಮೀನು ಕಸಿದು ಉಪನಗರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
"ರೈತರ ಹಿತದ ಬದಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಿತ ಬಯಸುವ ಸಿಎಂ ಇವರು. ರೈತರು ಅವರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೈತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹಿಂದೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸಿದರೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಡಿಎಲ್ಎಫ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಮದ, ದರ್ಪ. ಸಿಎಂ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿದೆ. ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ನಿಭಾಯಿಸಿ. ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಬದಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಚಿವ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಡಿಕೆಶಿ ಜೊತೆ ಅವರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಇದು: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರೂ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರದ್ದೇ ಜಮೀನು ಇದ್ದರೂ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ರೈತರಿಗೇ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸಿಯಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಮಾತಾಡಿಸಲು ಸಿಎಂ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ರೈತರ ನೋವು ಕೇಳಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಯುವ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಬನಶಂಕರಿ ಆರನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೇ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಟೌನ್ಶಿಪ್?. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ, ಸಾರಾಯಿ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದವರೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ದಾಹ ಇರುವವರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕು? ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ 60 ಸಾವಿರ ಭೂಮಿ ಗುಳುಂಗೆ ಹೊರಟಿದೆ: ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ 60,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುಳುಂ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಸಾಕು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬೇಕು ಅದೂ ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ಏಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬೇಡವೇ? ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೇ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಏಕೆ ಬೇಕು. ನನ್ನದಲ್ಲ ಇದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ? ಅಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು" ಎಂದರು.
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ರೈತರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ 60% ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಬರದ ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ಮೇವು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ವೇಳೆ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿಎಂ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಿಡೋ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ. ನಾನು ಎಂಬುದು ಅಹಂಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿ. ರೈತರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದಗೌಡ, ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮುನಿರತ್ನ, ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
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