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ಬೀದರ್​ ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲಿನ ಶೂಟೌಟ್​ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bidar ATM robbery case
ಬೀದರ್​ ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 3:44 PM IST

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ವೈಶಾಲಿ/ಬೀದರ್​: 2025ರ ಜನವರಿ 16 ರಾಜ್ಯದ ಬೀದರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರದ ವೈಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಶಾಲಿ ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಗೋಪಾಲ್​ ಮಂಡಲ್​, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Bidar shootout and ATM robbery case Two accused arrested in vaishali Bihar
ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು (ETV Bharat)

2025ರ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಬೀದರನ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್​ ಬಳಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹಾಕಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್​ಬಿಐ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಓರ್ವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬೀದರ್​ ನಗರದ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಎಸ್​ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮುಂದೆಯೇ ಈ ದರೋಡೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 83 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಎಂಬುವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಬುಧವಾರ ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅಮನ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಅಮನ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

"ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನಗದು ವ್ಯಾನ್ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ರಿಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ." - ಗೋಪಾಲ್ ಮಂಡಲ್, ಡಿಎಸ್ಪಿ

ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಸ್​ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಎದುರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಅಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಸಿಎಂಎಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ನಿಂದ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತರು ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಆರು ಸುತ್ತು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್​ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್​ ಗುಂಟೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್​ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್​ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದರ್​​​​​​​​​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ : ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವು, 93 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್​​

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BIDAR SBI ATM ROBBERY
BIDAR ATM ROBBERY CASE
ಬೀದರ್​ ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ
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