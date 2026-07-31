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ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್​​ಸಿ ಆದೇಶ ಖಂಡಿಸಿ ಆ.13 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ

ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್​​ಸಿ ಆದೇಶ ಖಂಡಿಸಿ ಕನ್ನಡಪರ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

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ವಾಟಾಳ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 1:37 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್​​ಸಿ) ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಆದೇಶ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕನ್ನಡಪರ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಟಾಳ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ ಅವರು ಬಂದ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಟಾಳ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌, ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಡಿ, ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಬಂದ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನಿಜವಾಗಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು, ಒಬ್ಬೊರಿಗಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಖಾತ್ರಿ ಎಂದು ವಾಟಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

CWRC ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೈದಾನದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆನೇಕಲ್ ಬದಲು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಿ ಎಂದು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್​ ಮುತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ‌ ಮಧ್ಯೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರಂತೆ. ಅವರು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಆ ದಿನ ನಾವು ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾಡಿನ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯದೆ ಏನು ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇವರು ಇವರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಎದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಾ.ರಾ ಗೋವಿಂದು, 'CWRCಯ ಆದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್​​ ಆದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CWRC ಆದೇಶ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಕೆಆರ್​ಎಸ್​ ಬಳಿ ಬಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್

TAGGED:

CWRC ORDER
CAUVERY WATER
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌
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