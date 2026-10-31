ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬ್ರೇಕ್: ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್, ನಾಳೆ ಹಿಂಡಲಗಾ ಚಲೋಗೆ ರೈತರ ಕರೆ
Sugarcane Farmers Protest: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆಯನ್ನು ತಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 7:49 AM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಮೀಪದ ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ' ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಇಡೀ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್'ಗೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ರೈತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಹಾಗೂ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬಂದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ವಕೀಲರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂದ್ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ರೂಪುರೇಷೆ ವಿವರಿಸಿದ ಮುಖಂಡರು, ಶನಿವಾರ ಒಂದು ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ತೆರಳಿ 'ಜೈಲ್ ಭರೋ' ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಮತ ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು, ಅನ್ನದಾತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
50 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಹತ್ತರಗಿ ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 500 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ಕಟ್ಟುವ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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