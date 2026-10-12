ಮಾಸಿಕ ₹15,000 ಗೌರವಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: 'ಸಮಸ್ತ' ಆ್ಯಪ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : October 12, 2026 at 11:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಸಿಕ 15,000 ರೂ. ಗೌರವಧನ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಒಂದು ವಾರದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಡ್ಡಾಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. 280 ರೂ. ಮಾಸಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ (AIUTUC) ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಳಂಬಿತ ಪಾವತಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ಕಾಣೆಯಾದ ಡೇಟಾ, ವಿಫಲವಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಳು, ನಕಲಿ ನಮೂದುಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ಒಕ್ಕೂಟ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೀಮಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಳಿದೆ.
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭರವಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪಾವತಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ 2022ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರೂ.1,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. RCH ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ಷಯರೋಗ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಗೌರವಧನದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ವೇತನ ಸಂಬಂಧಿತ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಕೆಲಸ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಯೂನಿಯನ್: ನಿಕ್ಷಯ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೇಟಾ ನಮೂದು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಹೊರಗಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಮಾದರಿಗಳ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಂಸಿಟಿಎಸ್, ಎಂಸಿಟಿಎಸ್ ಅಲ್ಲದ, ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪಾವತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೋರಿದೆ.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ತರಬೇತಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಪಾವತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವವರೆಗೆ 'ಸಮಸ್ತ' (Samastha) ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
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